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Haberler Televizyon 'Yalancı'nın 9. bölümünde neler oldu? Mehmet Emir'in yaptıklarını Arif öğrendi!
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Mehmet Emir'in yaptıklarını Arif öğrendi!

Show TV'nin Süreç Film imzalı dizisi Yalancı'nın dün akşam ekrana gelen bölümünde Arif, tüm gerçekleri öğrendi. Arif'in Mehmet Emir'e silah doğrulttuğu final sahnesinde nefesler tutuldu. Şimdi izleyici, "Arif, Mehmet Emir'i öldürecek mi?" sorusunun yanıtını merakla bekliyor

'Yalancı'nın 9. bölümünde neler oldu? Mehmet Emir'in yaptıklarını Arif öğrendi!
Mehmet Emir'in yaptıklarını Arif öğrendi!
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HABERTURK.COM

Yalancı'nın dün akşam yayınlanan 9. bölümünde Mehmet Emir, Yasemin'i kaçırdı ve Deniz'i Yasemin'le tehdit ederek zorla yemeğe çıkardı. Deniz ve Mehmet Emir'in yemekte fotoğrafları sosyal medyaya sızdı. Görüntüleri gören Canan, gerçekleri Arif'ten daha fazla saklayamadı. Arif, öğrendiklerinden sonra Mehmet Emir'e silah doğrulttu.

İşte o anlar;

MEHMET EMİR, CANAN'IN MEKTUBUNU ELE GEÇİRDİ

Canan'ın uyandığını öğrenen Mehmet Emir, gerçeklerin ortaya çıkmaması için yeni bir plan yaptı. Kendi psikoloğunu Canan'la görüşmesi için gönderen Mehmet Emir, Canan'ı susturmak için her yolu denedi. Canan'ın bıraktığı intihar mektubu Görkem'in eline geçti. Bunu öğrenen Mehmet Emir, küçük bir oyunla mektubu Görkem'den aldı.

Mehmet Emir, Canan'ın mektubunu çalıyor;

MEHMET EMİR, YASEMİN'İ KAÇIRDI

Deniz'in Saklışehir'den ayrılacağını öğrenen Mehmet Emir, onu durdurmak için Yasemin'i kaçırdı. Yasemin'i kaçırarak araba bagajına koyan Mehmet Emir, bu anları videoya çekip Deniz'e izletti. Deniz, Yasemin'i kurtarmak için kalmak zorunda kaldı. Mehmet Emir bununla da kalmayıp Deniz'i tehdit ederek zorla yemeğe çıkardı.

Mehmet Emir, Yasemin'i kaçırıyor;

Deniz ile Mehmet Emir akşam yemeğinde;

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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