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* Benim Esra Balamir ile evliliğim Galatasaray Adası’nda oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da gelmişti. O zaman belediye başkanıydı. Ben uğurladım. ‘Başkanım çok teşekkür ederim’ dedim. Giderken bana ‘bu evlilik 6 ay sürer’ demişti. Dediği oldu evliliğim tam 6 ayda bitti. Sonra Fenerbahçe maçına gittik Cumhurbaşkanımızla, orada bana ‘Gördün mü dediğim nasıl çıktı’ dedi.