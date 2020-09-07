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Yalçın Topçu: İsteyenle sahada isteyenle masada konuşuruz

“Dedelerini, Malazgirt, Kudüs, İstanbul, Çanakkale, Sakarya ve Dumlupınar’da, torunlarını ve onların maşalarını ise Kandil, Gabar, Cudi, Afrin ve İdlib’de kimini göme göme, kimini de Akdeniz’e döke döke bugünlere geldik. Bugün de isteyenle masada, isteyenle sahada buluşarak, konuşmak isteyenle konuşur, gömülmek isteyeni gömer, dökülmek isteyeni dökeriz.”

Yalçın Topçu

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, İtalyan basınında yer alan, “Ermeni kadınları Azerbaycan sivillerine saldırıya hazırlanıyor” başlıklı haberi gazetecilere değerlendirdi.

"BAKÜ VE ANKARA İKİZ KARDEŞTİR"

Dün İtalyan Eurasianews'de yer alan habere göre “Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın eşi Anna Hakobyan’ın Ermeni kadınları Azerbaycanlı sivillere karşı silahlı saldırı yaptırmaya hazırladığı” iddia edilmişti. Haberin, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu’ya sorulması üzerine Topçu, haberi basından öğrendiğini belirterek, “Bakü ve Ankara ikiz kardeştir. Birinin eline diken batsa diğeri yüreğinde hisseder. Bölgemizdeki her dinden, her ırktan insanların barış güvenlik ve refaha ihtiyacı var.” açıklamasında bulundu.

"TÜRK'E DÜŞMANLIK YAPAN KAYBETMİŞTİR"

Topçu, bugün aynı zamanda Ermeni silahlı terör örgütü ASALA’nın 7 Ağustos 1982 tarihinde Esenboğa Havalimanı’nda gerçekleştirdiği kanlı eylemin yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, “Bugün 38. yıl önce yaşamış olduğumuz vahşetin yıl dönümü. Bu terör vahşetinde 7’si Türk, 1 ABD, 1 Alman vatandaşı olmak üzere 9 masum insan hayatını kaybetmiş,72 masum sivil insan da yaralanmıştı. Yüz yıl evvel doğumuzda, batımızda, güneyimizde kuzeyimizde, küresel emperyal güçlere taşeronluk yapanların torunları bugün de dedelerinin yolundan gidiyor, dedelerinin geçmişte yaptığı yanlışı yapıyorlar. Hükümet olanların bu saldırgan hukuksuz politikalarının ceremesini ise masum halkları ödüyor. Türk’e düşmanlık yapan kim olmuşsa tarih şahit ki kaybetmiştir.” dedi.

Topçu, El-La Merkeziye Cemiyeti/Pontuscu-ENOSİS ve EOKA/Hınçak-Taşnak-Nemesis-Asala-PKK-YPG/DEAŞ ve FETÖ vb. terör örgütlerinin tamamının taşeron olduğunu belirtti. Bütün bu terör örgütlerinin Hunlar, Selçuklu ve Osmanlı’dan bu yana kuyruk acısı olan küresel emperyalistlerin maşaları olduğunun altını çizen Topçu, sert konuştu: “Dedelerini, Malazgirt, Kudüs, İstanbul, Çanakkale, Sakarya ve Dumlupınar’da, torunlarını ve onların maşalarını ise Kandil, Gabar, Cudi, Afrin ve İdlib’de kimini göme göme, kimini de Akdeniz’e döke döke bugünlere geldik. Bugün de isteyenle masada, isteyenle sahada buluşarak, konuşmak isteyenle konuşur, gömülmek isteyeni gömer, dökülmek isteyeni dökeriz.”

"HER DEM YENİDEN DOĞARIZ"

Topçu şöyle devam etti: “Her dönem barış huzur ve refah temsilcisi olmuş, tarihin şahitliği ile her daim şehadeti, yaşama tercih etmiş bir millete düşmanlık yapmak, dünya barışının ve insanlığın geleceğinin üzerine benzin dökmek olur. Ateşi ise, maşayı tutan eli de yakar, kendi sırça köşklerine de sıçrar. Bizde bir söz vardır; ‘Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak!’ diye. Çünkü bu akıldan, uluslararası meşru hukuktan uzak mütecaviz tutumlar dedelerinin zamanında olduğu gibi evlerindeki bulgurlarından olmalarını sağlar. Biz Barış adlı bir inanca mensup milletiz.‘Yurta sulh, cihanda sulh.’ diyen zaferler kazanmış bir atanın evlatlarıyız. Ve biz! ‘Her dem yeniden doğarız. Bizden kim usanası.’”

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