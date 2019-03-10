Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu Yerli Düşünce Derneği’nin düzenlediği “Yerel Siyaset Yerli Düşünce” konferansı için gittiği Ankara’nın Güdül ilçesinde vatandaşlara hitap etti. Programa Güdül Belediye Başkanı Havva Yıldırım, Cumhur İttifakı Güdül Belediye Başkanı adayı Muzaffer Yalçın, Ak Parti İlçe Başkanı Ömer Eşen, MHP Güdül İlçe Başkanı Mehmet Duran, Ak Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Sakin Gökmen, Güdül halkı ve basın mensupları katıldı.

Konuşmasında Cumhur İttifakının Türkiye’nin milli tarihi, milli vicdanı, istiklali, istikbali ve istikrarının adresi olduğunu belirten Topçu “Cumhur İttifakının temeli 15 Temmuz’da yedi düvelin maşalarına karşı şehadeti göğüsleyen büyük Türk milleti tarafından atılmıştır. Yerli ve milli olan bu ittifak Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Devlet Bahçeli tarafından bu temel üzerine Cumhur İttifakı bina edilmiştir” dedi.

“SEÇİMLER AHMET'İN VEYA MEHMET'İN BELEDİYE BAŞKANI OLMASI MESELESİ DEĞİL"



“31 Mart’ta seçilecek olan yerel yöneticilerle Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin eşgüdüm içerisinde çalışabilmesi hiç şüphesiz hem ülkemizin hem de milletimizin faydasına olacaktır. 31 Mart seçimleri Ahmet’in veya Mehmet’in belediye başkanı olması meselesinin çok ötesinde bir mesele olup ülkemizin ve insanımızın İstiklal, istikrar ve istikbal meselesidir. Bu nedenledir ki, yerel yönetimler eliyle dahi olsa da,ülke siyasetinin bir kısmı bile bu birbirine benzemezlere, MHP’nin saygıdeğer lideri Devlet Bahçeli Bey’in ’Zillet İttifakı’ dediği ittifakın adaylarının eline teslim edilmemelidir. Bu duruma milli vicdan sahibi milletimizin yüksek irfanı ve ferasetinin rıza göstereceğini sanmam.“

“SAĞDUYU SAHİBİ HER SEÇMENİN SANDIKTA TERCİH EDECEĞİ ADRES CUMHUR İTTİFAKI OLACAKTIR"



“Bence benzemezler ittifakı 31 Mart’ta bir kere daha yandaşları ile birlikte hüsrana uğrayacak inşallah. Başta Ankara olmak üzere, milliyetçi-muhafazakar ve sağduyu sahibi her seçmenin sandıkta tercih edeceği adres Cumhur İttifakı ve onun adayları olacaktır.”

"MİLLETİMİZ KAOS HAYALİ KURANLARI 31 MART'TA SANDIĞA GÖMECEK"



“Güdül’de Sayın Muzaffer Yalçın Başkan’a, Ankara Büyükşehir’de Sayın Mehmet Özhaseki Başkan’a oylarımızı vererek daha da büyümeye, daha da gelişmeye, tecrübe ve uyum ile marka şehir, marka ilçe olma hedefine ilerlemeyi kesintiye uğratmayacak Cumhur İttifakı ve adaylarına Cumhur olarak, elin kumpasçılarına inat evet diyeceğiz. Çünkü; siyah ile beyaz kadar farklı siyasi fikire mensup olanları bir araya getirip 12 Eylül cellatlarının bile beceremediği ‘karıştır-barıştır’ operasyonunun bir benzeri ile karşımıza çıkarttıklarına oy verip Kandil’i ve Pensilvanya’yı sevindirip, siyasi istikrarımızı asla bozdurtmayacağız. Bu seçim sonrasında milletimiz kaos hayali kuranları 31 Mart’ta sandığa gömecek.”

“HANGİ YÜKSEK İDEAL 30 BİN ŞEHİDİMİZİN KATİLLERİYLE AYNI SAFTA BULUŞMAYI MEŞRULAŞTIRABİLİR?"



“Benzemezler İttifakı’nın, ana muhalefet karargahının yönetiminde olanlar, Türkiye’ye parmak sallayan odaklarla kol kola yürümekten ve terör örgütü sözcülerinin desteğinde arızalı bir siyaset yapmaktan çok memnun görünmekteler. Hangi yüksek ideal 30 bin şehidimizin katilleriyle aynı safta buluşmayı, aynı amaca hizmet etmeyi, aynı sandığa oy toplamayı meşrulaştırabilir?”

“TÜRKİYE'NİN KUTLU YOLCULUĞU ASLA KESİNTİYE UĞRAMAYACAK"



“31 Mart, sandıkta tam bağımsız güçlü Türkiye yolundaki kararlılığımızı bir kere daha ortaya koymak için çok önemli bir fırsatıtır. Bizlerin inancı odur ki, Türkiye’nin bu kutlu yolculuğu asla kesintiye uğramayacak. 1 Nisan sabahının milletimizin yeniden dirilişi ülküsüne yeni bir nefes olmasını, devletimize kudret bahşetmesini, gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizle birlikte geleceğimizi mutlu ve huzurlu kılmasını Cenabıhakk’tan niyaz ediyorum.”