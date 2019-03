Konuşmasına Çanakkale ve Afrin zaferlerine göndermede bulunarak başlayan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu “18 Mart hem ceddimizin Çanakkale destanını yazdığı, hem de kahraman evlatlarımızın küresel terörün maşalarını Afrin’den söküp attığı tarih. 104 yıl önce Çanakkale’de, 1 yıl önce de Afrin’de destan yazan şehitlerimize rahmet, gazilerimize selam olsun” dedi. Ayrıca Halepçe katliamı mazlumlarını da anan Topçu "16 Mart 1988'de Halepçe'de yapılmış ve insanlığa karşı işlenmiş suç olan katliamın yıldönümünde hayatlarını kaybeden sivil Kürt kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" diye belirtti.

Cuma günü Yeni Zelanda’da meydana gelen terör saldırısını ve Gündemdeki İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu’nun oğlu Yair Netenyahu’nun Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan’la ilgili sosayal medya üzerinden sarfettiği hakarete varan sözleri de değinen Topçu “Yeni Zelanda’daki vahşi ideolojik ırkçı saldırıya, bu saldırının tetikçisi caninin yazdıklarına, ilk kıblemiz üç dinin kutsalı Kudüs’te oynanan işgalci siyonist tezgahlara, bu tezgahın baş mimarı siyonist başının hastalıklı veletinin ağzından ülkemize ve cumhurbaşkanımıza yapılan saldırılara baktığımızda, tesadüfen söylenmiş sözler, rastgele bir hastanın gerçekleştirdiği ırkçı terör eylemi olarak görmemiz asla mümkün değildir. Türkiye’ye düşmanlıktan dün olduğu gibi bugün de hiç kimse kazançlı çıkamaz.Türkiye ile dostluk herkese kazandırır” ifadelerini kullandı.“İsrail, Yeni Zelanda, ABD, AB ülkelerinin halkları, aklı selim aydınları, siyasetçileri bu ırkçı terörist anlayışa ve davranışa yapılan vahşi eylemlere dur demeliler. Kendi medeniyetlerine sürülen bu kara lekeleri silmek önce onların görevi. ABD, AB, İsrail ülkelerinin halkları bu söylem ve eylemlere zemin hazırlayan siyasetçilerine, yöneticilerine ve medyalarına gerekli tepkiyi göstermelidirler. İnsanlığın geleceği, kendi ülkelerinin güvenliği, refahı ve dünya barışı için hemen şimdi ayağa kalkmalıdırlar.““İslam İşbirliği Teşküliatı, BM Güvenlik Konseyi, AB Konseyi hemen sorumluluk ve görevlerinin gereğini yapmalıdırlar. Küresel terör, devletlerin otoritelerini zaafa uğratmak ve dünyayı anarşiye götürmek istiyor. Bu tehlike dünyanın bütün başkentleri için geçerli. Küreselleşen terör nedeniyle hiçbir başkent diğerinden daha güvenli değil.”Çanakkale Savaşı’nın milletimiz ve diğer mazlum milletlerin istiklal mücadelesi için de hürriyet meşalesi olduğunu belirten Topçu “Çanakkale, Türk milletinin her bir ferdinin bağımsızlık ve hürriyeti söz konusu olduğunda ne denli kararlı ve asla baş edilemez bir güç olduğunu gösterdiği, dostun ve düşmanın kıyamete kadar ibret alacakları istiklal destanının yazıldığı yerdir. Aynı zamanda Çanakkale, Türk milletinin merhamet, diğergamlık ve ahlakı savaş alanında bile nasıl uyguladığını bütün dünyanın bizzat görüp şahit olduğu yerdir. İşte bu gün de bütün dünya Çanakkale’de dedelerimizi geçemeyenlerin her çeşitten maşalarına karşı, kahraman askerimizin, polisimizin ve halkımızın Gabar’da, Cudi’de,Tendürek’te, Kandil’de, Afrin’de, Mümbiç’te, 15 Temmuz gecesinde yazdığı ahlakın, mertliğin, kahramanlığın destanlarını izliyor” şeklinde konuştu.Programda söz alan Çankaya Kaymakamı Buhara seslendirdiği Orhan Şaik Gökyay'ın "Bu Vatan Kimin" şiirinin ardından "aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin zamanı geldiğinde Çanakkale'de ve tarihin her döneminde ne zaman ihtiyaç olduysa en değerli varlıkları olan canlarını ortaya koymalarıyla bugün ay yıldızlı bayrağımız gönderde dalgalanıyor. Biz bu bayrağın gölgesi altında huzurla yaşıyoruz, güvenle yaşıyoruz şeklinde konuştu.