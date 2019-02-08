Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, "Bu gelen ayak sesleri, Türkiye Milli Yüzme Takımı'nın, Türkiye'nin altyapısının ve güçlü, büyük Türkiye'nin ayak sesleridir." dedi.
Yalçın, Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen Uluslararası Türkiye Turkcell Edirne Cup Yüzme Şampiyonası'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, Edirne'de tarihi bir günün yaşandığını söyledi.
"Yüzmeyi ihya ve inşa edeceğiz." diyen Yalçın, "Geleceğimiz olan çocuklarımızı geleceğe en uygun şekilde taşıyacağız. Çocuklarımız için bu mücadeleyi veriyoruz. Buradan dünyaya mesaj veriyoruz. Bu gelen ayak sesleri, Türkiye Milli Yüzme Takımı'nın, Türkiye'nin altyapısının ve güçlü, büyük Türkiye'nin ayak sesleridir. Bunu tüm dünya bilsin." ifadelerini kullandı.
Türkiye'de muazzam tesisler yapıldığını belirten Yalçın, "Bu muazzam tesisin yapılmasında bize bu imkanı veren başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sayın Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ediyorum. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Geleceğimiz için hep beraber çalışacağız, başaracağız ve Türk bayrağını göndere çekeceğiz. Biz çünkü millet olarak bunlara layığız." diye konuştu.
YARIŞLAR DEVAM EDİYOR
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Selim Ak ise Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda birçok ulusal, uluslararası şampiyonaya imza atılarak yurt içi ve yurt dışından çok sayıda sporcunun ağırlandığını kaydetti.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bando eşliğinde geçiş töreni gerçekleşti.
A Capella Boğaziçi Grubu'nun gösteri sunduğu törende, Edirne Belediyesi Halk Oyunları ekibinin Roman havası oyunları, sporseverler tarafından ilgiyle izlendi.
Organizasyonun ilk gününde yarışlar devam ediyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.