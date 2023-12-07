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        Haberler Magazin Yalçınkaya Tümay son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri

        Yalçınkaya Tümay son yolculuğuna uğurlandı

        81 yaşında hayatını kaybeden Türk rock müziği gitaristi Yalçınkaya Tümay, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 17:03 Güncelleme: 07.12.2023 - 17:03
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        Türk rock müziğinin ilk müzik gruplarından 'Apaşlar'ı müzisyen ve yapımcı Mehmet Soyarslan ile birlikte kuran gitarist ve besteci Yalçınkaya Tümay, 5 Aralık Salı günü zatürreye bağlı organ yetmezliğinden 81 yaşında hayatını kaybetti.

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        Müziğe 14 yaşında başlayan Yalçınkaya Tümay, Cem Karaca ve Erkin Koray gibi Türk rock müziğinin simge isimleriyle de birlikte çalışmış; Cem Karaca'nın seslendirdiği 'Ayşen' de dahil olmak üzere birçok şarkının bestesine imza atmıştı.

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        Yalçınkaya Tümay için, Erenköy Galip Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende, Yalçınkaya Tümay'ın kızları Alanur Tümay ve Aydan Ağaoğlu taziye dileklerini kabul etti.
        Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Yalçınkaya Tümay'ın cenazesi; sevenlerinin omuzlarında cenaze aracına nakledilerek, defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunan aile mezarlığına götürüldü.

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        "SON ANINA KADAR MÜZİK YAPTI"

        Yalçınkaya Tümay'ın kızı Alanur Tümay, "Babam son anına kadar hep müzik yaptı. Hep o enerjisi yaşına uygun olarak devam etti, yüksek enerjisi ve pozitifliğiyle bütün sevgisiyle hep beraberdi. Şimdi sonsuz oldu. Annemle evlendikten sonra müziğe daha farklı şekilde devam etti. 'Apaşlar' grubu ile değil ama her zaman film müzikleri, reklam müzikleri yaptı. Kendi besteleri her zaman vardı, kendi stüdyosu vardı, müziğe âşık bir insandı, hep devam etti" ifadelerini kullandı.

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        "GRUBU KURMAMA SEBEP O OLMUŞTU"

        Yalçınkaya Tümay ile uzun süre birlikte çalışan ve 'Resimdeki Gözyaşları' ve 'Bu Son Olsun' gibi birçok şarkının söz ve bestelerinin sahibi müzisyen ve yapımcı Mehmet Soyarslan, "Apaş Yalçın'ı kaybettik. Benim de müzik grubunu kurmama sebep o olmuştu. Ben lisede okuyordum 1958 - 1959 senelerinde. Kapıya gelmiş 'Burada gitar çalan iki çocuk varmış' demiş. Haber verdiler, orada o gün tanıştık. Sonra bir daha oradan gruplar kurduk. Sonra Cem Karaca ile birleştik" dedi.

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        Mehmet Soyarslan sözlerini şöyle sürdürdü: Başka türlü bir işti bizimki, başka türlü. Müzik ve arkadaşlık. Bir sürü bestesi vardı, bestelerini bana da yollardı. Oğlum bir film yaptı 'Oflu Hocayı Aramak' diye... Onun finalinde kendi yaptığı besteyi okumuştu. O kadar anı var ki, hangisini anlatayım.

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        Konya'da askerken, biz onu orkestradaki arkadaşlarla ziyarete gitmiştik. Almanya'da kayıtlar yaptık. Şimdi; Cem Karaca ile ilgili bir film yapıyorlarmış; 'Apaşlar' olmayacakmış...

        #Yalçınkaya Tümay
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