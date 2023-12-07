Yalçınkaya Tümay son yolculuğuna uğurlandı

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"SON ANINA KADAR MÜZİK YAPTI"



Yalçınkaya Tümay'ın kızı Alanur Tümay, "Babam son anına kadar hep müzik yaptı. Hep o enerjisi yaşına uygun olarak devam etti, yüksek enerjisi ve pozitifliğiyle bütün sevgisiyle hep beraberdi. Şimdi sonsuz oldu. Annemle evlendikten sonra müziğe daha farklı şekilde devam etti. 'Apaşlar' grubu ile değil ama her zaman film müzikleri, reklam müzikleri yaptı. Kendi besteleri her zaman vardı, kendi stüdyosu vardı, müziğe âşık bir insandı, hep devam etti" ifadelerini kullandı.

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"GRUBU KURMAMA SEBEP O OLMUŞTU"



Yalçınkaya Tümay ile uzun süre birlikte çalışan ve 'Resimdeki Gözyaşları' ve 'Bu Son Olsun' gibi birçok şarkının söz ve bestelerinin sahibi müzisyen ve yapımcı Mehmet Soyarslan, "Apaş Yalçın'ı kaybettik. Benim de müzik grubunu kurmama sebep o olmuştu. Ben lisede okuyordum 1958 - 1959 senelerinde. Kapıya gelmiş 'Burada gitar çalan iki çocuk varmış' demiş. Haber verdiler, orada o gün tanıştık. Sonra bir daha oradan gruplar kurduk. Sonra Cem Karaca ile birleştik" dedi.