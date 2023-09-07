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        Haberler Televizyon Yalı Çapkını 2. sezon ne zaman başlıyor? İşte Star TV dizisi Yalı Çapkını yeni sezon tarihi

        Yalı Çapkını 2. sezon ne zaman başlıyor, ayın kaçında? İşte Yalı Çapkını yeni sezon tarihi

        Popüler dizi Yalı Çapkını 2. sezon tanıtımı ile sosyal medyada gündem oldu. Yayınlanan yeni sezon fragmanı sonrasında dizinin yeni bölümlerinin ne zaman başlayacağı sorgulanıyor. Yalı Çapkını 37. bölümüyle 2. sezon açılışını yakında yapacak. Peki, Yalı Çapkını yeni sezonu ne zaman ve ayın kaçında başlıyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2023 - 15:15 Güncelleme: 07.09.2023 - 15:15
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        Yalı Çapkını yeni sezonu ile sosyal medyada konuşulmaya başladı. İzleyicilerin geçen sene en çok takip ettiği dizilerden birisi olan Yalı Çapkını 2. sezon tanıtım fragmanı yayınlandı. Dizinin takipçileri "Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman ve ayın kaçında başlıyor?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Yalı Çapkını 2. sezonuna dair yeni detaylar.

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        YALI ÇAPKINI YENİ SEZON TANITIMI YAYINLANDI

        Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı dizinin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. 9 Haziran akşamı 36. bölümüyle sezon finali yapan Yalı Çapkını 2. sezon tanıtım fragmanında, Ferit ve Seyran'ın evlilik hazırlığı yapması dikkatleri çekti.

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        YALI ÇAPKINI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın, yeni kadrosu ile Eylül ayının ikinci veya üçüncü haftasından itibaren ekranlara geri dönmesi bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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