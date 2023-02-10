YALI ÇAPKINI BU AKŞAM YOK MU?

Yalı Çapkını dizisi yeni bölümüyle bu akşam yayınlanmayacak. Star TV'de bu akşam NTV - Star TV Ortak Yayını ekranlara gelecek. Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağına ilişkin henüz ise resmi bir açıklama gelmedi.