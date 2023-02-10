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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalı Çapkını bu akşam yok mu? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Her hafta Cuma akşamı Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını bu akşam TV yayın akışında yer almıyor. Dizinin seyircileri Yalı Çapkını dizisinin bugün olup olmadığını sorguluyorlar. İşte 10 Şubat 2023 FOX TV yayın akışı ile Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman yayınlanacak ve Yalı Çapkın bu akşam neden yok? sorularının yanıtlarına ilişkin bilgiler...

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  • Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu, neden yok? 10 Şubat 2023 yayın akışı ile Star TV Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

    Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği dizinin yönetmenliğini Burcu Alptekin üstlenirken senaryosunu ise Mehmet Barış Günger kaleme alıyor. Her hafta cuma akşamı 20:00'da ekranlara gelen Yalı Çapkını dizisi bu akşam Star TV yayın akışında görülmüyor. Yalı Çapkını yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağına ilişkin bilgileri haberimizde bir araya getirdik. İşte detaylar...
  • Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu, neden yok? 10 Şubat 2023 yayın akışı ile Star TV Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

    YALI ÇAPKINI BU AKŞAM YOK MU?

    Yalı Çapkını dizisi yeni bölümüyle bu akşam yayınlanmayacak. Star TV'de bu akşam NTV - Star TV Ortak Yayını ekranlara gelecek. Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağına ilişkin henüz ise resmi bir açıklama gelmedi. 
  • Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu, neden yok? 10 Şubat 2023 yayın akışı ile Star TV Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

    YALI ÇAPKINI DİZİSİ NEDEN YOK?

    Yalı Çapkını dizisi Kahramanmaraş'ta meydana gelen büyük deprem sebebiyle bu akşam yayınlanmayacak.
  • Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu, neden yok? 10 Şubat 2023 yayın akışı ile Star TV Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

    10 ŞUBAT 2023 STAR TV YAYIN AKIŞI 

    07:00 NTV - Star TV Ortak Yayın

    19:00 Star Haber

    20:00 NTV - Star TV Ortak Yayın
  • Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu, neden yok? 10 Şubat 2023 yayın akışı ile Star TV Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

    YALI ÇAPKINI 20. BÖLÜM ÖZETİ

    Kazım’ın vurulduğunu ve Ferit’in de onun yanında olduğunu öğrenen ev halkı soluğu hastanede alır. Kazım’ın başına gelenler herkesi derinden etkiler. Seyran ve Ferit’in arasındaki sular biraz durulurken; Pelin’in durumu Seyran’a beklenmedik bir karar aldırır. 

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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