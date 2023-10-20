Yalı Çapkını bu akşam yok mu, neden yok? Yalı Çapkını 42. yeni bölüm ne zaman?
Star TV'de her hafta cuma akşamı seyircileriyle buluşan çıkan Yalı Çapkını'nın bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Milli yas ilan edilmesinin ardından bazı dizilerin ekranlara gelmemesi sebebiyle izleyicilerin gözleri "Bu akşam Yalı Çapkını yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman?" sorularına çevrildi. İşte 20 Ekim 2023 Star TV yayın akışı ile Yalı Çapkını 42. yeni bölümün ne zaman yayınlanacağına ilişkin ayrıntılar...
Başrollerini Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı Yalı Çapkını her hafta cuma akşamı yayınlanıyor. Gerçek hayat hikayesinden esinlenilen Yalı Çapkını'nın hikayesi ise ünlü psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu'na ait. Peki, Yalı Çapkını bugün var mı, yok mu? 20 Ekim 2023 Star TV Yalı Çapkını 42. yeni bölüm ne zaman? İşte, detaylar...
YALI ÇAPKINI BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?
Yalı Çapkını dizisi bu akşam Star TV yayın akışında yer alıyor. Ancak Yalı Çapkını yeni bölümünün milli yas sebebiyle yayınlanmama ihtimali bulunuyor.
YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin 42. yeni bölümü bu akşam yayın akışında yer alıyor. Ancak yayınlanmaması durumunda Yalı Çapkını yeni bölümün 27 Ekim Cuma günü yayınlanması bekleniyor.
20 EKİM 2023 STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Benim Tatlı Yalanım / Tekrar
08:00 Karlar Kraliçesi
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:30 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Yalı Çapkını / Özel Bölüm
00:15 Ömer / Tekrar
03:00 Güzel Köylü / Tekrar
05:00 Aramızda Kalsın / Tekrar
YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kaya’nın Seyran’a üniversite konusunda yardım etmesi Ferit’i çok sinirlendirir ve Seyran’la olan tartışması yalıya dönünce de bitmez. Kazım Ağa çocuk kararını desteklerken; evdekiler de Seyran’ın okumasını desteklemektedir. Gülgün de kendiyle ilgili yeni kararlar alır.
Sultan ise gördüklerinden sonra Dicle’yi odasına kilitler. Ferit’in kolu ile başı tekrar derttedir ve soluğu Talih’in yanında alır. Seyran, üniversiteye gitme konusundaki kararını akşam yemeğinde açıklar. Kaya’nın ise kafasında yeni planlar vardır.