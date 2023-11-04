Yalı Çapkını 45. yeni bölüm fragmanı: Yalı Çapkını 45. yeni bölümde neler olacak?
Yalı Çapkını 44. son bölümü ile 3 Kasım Cuma akşamı izleyicilere heyecanlı ve duygusal anlar yaşattı. Son bölümde; Sultan'ın anlattıkları üzerine Ferit'le yüzleşen Seyran allak bullak olur. Ferit ise Seyran'a tüm gerçekleri anlatır. İşte Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı hakkında merak edilenler...
Star TV ekranlarının her hafta cuma günü yayınlanan dizisi Yalı Çapkını son bölümü ile heyecanlı anlara sahne oldu. Final sahnesi sonrasında Yalı Çapkını 45. bölüm fragmanı araştırmaları arttı. Peki, Yalı Çapkını 45. bölüm fragmanı çıktı mı? İşte Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı ve 45. bölümde yaşanacaklar...
YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Star TV ekranlarında Yalı Çapkını fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında aşağıdaki link üzerinden üzerinden ulaşabilirsiniz.
YALI ÇAPKINI 44. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Sultan’ın anlattıkları üzerine Ferit’le yüzleşen Seyran allak bullak olur. Ferit ise Seyran’a tüm gerçekleri anlatır.
Suna ve Kaya’yı öpüşürken yakalayan Kazım küplere biner ve acısını ikisinden de çıkarır. Olayları eve döndüklerinde öğrenen Seyran ve Ferit, Suna ile Kaya arasında işlerin bu kadar hızlı ilerlemesine anlam veremezler.
Kaya ise Suna ile evlenmek istediğini söyler. Seyran, İfakat’i suçlarken, Ferit Suna’ya kızar. Abidin’e gerçekleri kendisi anlatmak isteyen Ferit onu da alıp dışarı çıkar ve gece ummadığı eski bir tanıdıkla karşılaşır.
Pelin ve Zerrin ise Şehmuz’un evine giderler ve planlarının ilk adımını uygulamaya koyarlar.