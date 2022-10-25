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Yalı Çapkını'nın yıldız ismi muhabirleri tiye aldı! "İki kocamla yaşıyorum"

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını adlı dizide Sultan karakterini canlandıran İrem Altuğ, muhabirlere söylediği sözler sonrası gündemin konuşulan isimleri arasına girdi. Altuğ'un açıklamalarını duyanlar ne diyeceklerini şaşırdı.

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  • Yalı Çapkını'nın yıldız ismi muhabirleri tiye aldı! "İki kocamla yaşıyorum"

    Star TV'de yayınlanan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrol olduğu Yalı Çapkını adlı dizinin Sultan karakteri İrem Altuğ gündem oldu.
  • Yalı Çapkını'nın yıldız ismi muhabirleri tiye aldı! "İki kocamla yaşıyorum"

    Reyting rekorları kırmaya başlayan dizi zirvedeki yerini sağlamlaştırmaya başlayınca ise oyuncu kadrosunda yer alan ünlü isimler hakkında haberler ortaya çıkmaya başladı.
  • Yalı Çapkını'nın yıldız ismi muhabirleri tiye aldı! "İki kocamla yaşıyorum"

    Dizinin Sultan karakterini canlandıran İrem Altuğ, geçtiğimiz sene bir mekan çıkışında muhabirleri tiye almıştı.
  • Yalı Çapkını'nın yıldız ismi muhabirleri tiye aldı! "İki kocamla yaşıyorum"

    İrem Altuğ, muhabirlerin "Yanınızdakiler kim?" sorusuna, oldukça ilginç bir cevap vermişti.
  • Yalı Çapkını'nın yıldız ismi muhabirleri tiye aldı! "İki kocamla yaşıyorum"

    İrem Altuğ," Bu beyefendi eski kocam, diğeri ise yeni kocam, biz bir birlikte yaşıyoruz" yanıtıyla muhabirleri tiye almıştı.
  • Yalı Çapkını'nın yıldız ismi muhabirleri tiye aldı! "İki kocamla yaşıyorum"

    İREM ALTUĞ KİMDİR?

    15 Eylül 1980 yılında İstanbul'da dünyaya gelen İrem Altuğ, Acıbadem İlkokulu'nu bitirmiş ve sonrasında Ümraniye Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur. 7-12 yaş arası reklamlarda boy gösteren ünlü isim, Beyazıt İl Halk Eğitim Kütüphanesi tarafından organize edilen “İstanbul Kültür Oyuncuları” çocuk oyuncu topluluğuna katılmıştır. 
  • Yalı Çapkını'nın yıldız ismi muhabirleri tiye aldı! "İki kocamla yaşıyorum"
  • Yalı Çapkını'nın yıldız ismi muhabirleri tiye aldı! "İki kocamla yaşıyorum"

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