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        Haberler Televizyon Yalı Çapkını Pelin öldü mü? Yalı Çapkını'nın Pelin'i Buse Buçe Kahraman ayrıldı mı, neden yok?

        Yalı Çapkını Pelin öldü mü? Yalı Çapkını'nın Pelin'i Buse Buçe Kahraman diziden ayrıldı mı?

        Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını yeni sezonu ile bu akşam ekranlara dönüyor. Dizinin ilk bölümünden bu yana izleyici karşısına çıkan Pelin, sezon finalinde denize atlamıştı. Bu noktada gözler "Yalı Çapkını Pelin öldü mü, Buse Buçe Kahraman ayrıldı mı?" sorusuna çevrildi. İşte, Yalı Çapkını Pelin'in neden olmadığına ilişkin ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2023 - 17:33 Güncelleme: 15.09.2023 - 17:33
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        Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını bu akşam 2. sezonuyla ekranlara geri dönüyor. İzleyiciler, yeni sezonda Pelin karakterinin hikayesinin nasıl olacağını merak ediyor. Peki, Yalı Çapkını Pelin öldü mü? Yalı Çapkını'nın Pelin'i Buse Buçe Kahraman ayrıldı mı, neden yok? İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

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        YALI ÇAPKINI PELİN ÖLDÜ MÜ?

        Yalı Çapkını dizisinin sezon finalinde; Pelin annesi ile sahilde yürürken bir anda ortadan kaybolmuş sonrasında herkesin deniz kıyısına toplanmıştı. Annesi Zerrin, Pelin'in boynuna taktığı şalı suda görmesiyle feryat etmişti.

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        Evlilik hayalleri kurduğu Ferit'in Seyran'ın peşinden gitmesinin ardından yaşadıklarını kaldıramayan Pelin'in denize atlayarak intihar ettiği düşünülmüştü.

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        YALI ÇAPKINI PELİN NEDEN YOK, BUSE BUÇE KAHRAMANA DİZİDEN AYRILDI MI?

        Yalı Çapkını dizisinde Ferit Korhan'ın eski sevgilisi Pelin (Pelo) karakterini canlandıran Buçe Buse Kahraman'ın yeni sezonda olmayacağı iddia edildi. Fragmanlarda da görülmeyen Pelin'in projeye veda etmesi bekleniyor. Ancak Pelin karakterine hayat veren Buçe Buse Kahraman'ın diziden çıkıp çıkmadığı ise yeni bölümde netleşecek.

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        BUÇE BUSE KAHRAMAN KİMDİR?

        1 Nisan 1996 yılında İzmir'de doğan Buçe buse kahraman ortaokul ve lise yıllarında oyuncu olmaya karar vererek üniversitede eğitim almak için sınavlara girdi ve 9 Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk bölümünü kazanmıstır.

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        İlk projesini 2017 yılında Kötü Çocuk sinema filminde Cansu karakterini canlandırarak oyunculuğa başlamıştır. Daha sonra ilk dizi projesi olan Çarpışma dizisinde Meltem karakterine hayat vermişti.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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