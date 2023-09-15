Yalı Çapkını Pelin öldü mü? Yalı Çapkını'nın Pelin'i Buse Buçe Kahraman ayrıldı mı, neden yok?

Yalı Çapkını Pelin öldü mü? Yalı Çapkını'nın Pelin'i Buse Buçe Kahraman ayrıldı mı, neden yok?

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Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını bu akşam 2. sezonuyla ekranlara geri dönüyor. İzleyiciler, yeni sezonda Pelin karakterinin hikayesinin nasıl olacağını merak ediyor. Peki, Yalı Çapkını Pelin öldü mü? Yalı Çapkını'nın Pelin'i Buse Buçe Kahraman ayrıldı mı, neden yok? İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...