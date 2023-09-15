Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        HT Kulup
        Dünyadan
        Televizyon
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Yalı Çapkını yeni sezon oyuncuları kimler? İşte Yalı Çapkını oyuncuları ve karakterlerin isimleri...

        Yalı Çapkını yeni sezon oyuncuları kimler? İşte Yalı Çapkını oyuncuları ve karakterlerin isimleri...

        Star TV'nin her Cuma günü izleyicisinin karşısına çıkan ve kısa sürede oldukça ilgi çeken dizisi Yalı Çapkını, 2. sezonunun ilk bölümü ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Bu akşam yayınlanacak bölüme kısa bir süre kala dizinin sevenleri, Yalı Çapkını yeni oyuncuları kimler ve karakterlerin isimleri nedir aramaları yapıyor. işte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2023 - 13:54 Güncelleme: 15.09.2023 - 13:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Ramazan Demir'in yer aldığı fenomen dizi Yalı Çapkını'nın yeni sezonunu ilk bölümü için geri sayıma geçilmiş durumda. Oldukça heyecanlı geçen finalin ardından merakla beklenen yeni sezonun oyuncularını ve finalinde neler olduğunu bir araya getirdik.

        2

        YALI ÇAPKINI YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?

        Seyran - Afra Saraçoğlu

        Ferit - Mert Ramazan Demir

        Halis Ağa - Çetin Tekindor

        Hattuç- Şerif Sezer

        İfakat - Gülçin Santırcıoğlu

        Orhan -Emre Altuğ

        Gülgün - Gözde Kansu

        Abidin - Ersin Arıcı

        3

        Suna - Beril Pozam

        Sultan - İrem Altuğ

        Asuman - Öznur Serçeler

        Şefika - Hülya Duyar

        Kazım - Diren Polatoğulları

        Esme - Sezin Bozacı

        Latif - Yiğit Tuncay

        4

        YALI ÇAPKINI FİNALİNDE NELER OLDU?

        Ferit, Seyran’ın mektubunu aldıktan sonra dört bir koldan onu aramaya başlar. Abidin, Suna’nın Saffet’le evlendiğini öğrenir ve kahrolur. Seyran ise kendinde değildir. Hattuç’la Antep’e geldiklerinde konağın Tarık ve korumalarla çevrili olduklarını görür. Ferit, Seyran’ın Antep’te olduğunu öğrenir öğrenmez soluğu Antep’te alır ve Seyran’la Vakkas Usta’nın dükkanında buluşur.

        Sonrasında ise Seyran’a tekrar beraber kaçmayı teklif eder. Tarık, Seyran’ın peşini bir an olsun bırakmamaktadır. Yalıda ise işler yolunda değildir ve bir sürpriz daha yaşanır.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ek ders ve burs müjdesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ek ders ve burs müjdesi
        "Sonunda rahat ettin mi?" Bir annenin kahreden feryadı!
        "Sonunda rahat ettin mi?" Bir annenin kahreden feryadı!
        Eris varyantı Türkiye'de
        Eris varyantı Türkiye'de
        "Hani gelecektin?"
        "Hani gelecektin?"
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Otomotivde 2 yıllık 'filo' dönemi
        Otomotivde 2 yıllık 'filo' dönemi
        Dev hedef: 15'te 15!
        Dev hedef: 15'te 15!
        6 Şubat'ta 35 kişiye mezar oldu! İşte bilirkişi heyet raporu! Yıkılmaması mucize!
        6 Şubat'ta 35 kişiye mezar oldu! İşte bilirkişi heyet raporu! Yıkılmaması mucize!
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        İstanbul'da kafeye motosikletli saldırı! 6 İsveçli gözaltında!
        İstanbul'da kafeye motosikletli saldırı! 6 İsveçli gözaltında!
        3 büyük otomotiv üreticisine grev şoku
        3 büyük otomotiv üreticisine grev şoku
        THY uçağının iniş takımında ceset bulundu!
        THY uçağının iniş takımında ceset bulundu!
        Yunanistan'daki katliam gibi hesaplaşmada yeni detaylar!
        Yunanistan'daki katliam gibi hesaplaşmada yeni detaylar!
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı
        'Uzaylı fosili' iddiasına NASA'dan yanıt
        'Uzaylı fosili' iddiasına NASA'dan yanıt
        Simit'in üreticisi halka açılıyor
        Simit'in üreticisi halka açılıyor
        Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atandı
        Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atandı