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        Haberler Televizyon Yalı Çapkını yeni sezon tarihi 2023: Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte yeni sezon fragmanı

        Yalı Çapkını ne zaman başlıyor 2023? İlk tanıtım fragmanı yayınlandı

        Sevilen dizi Yalı Çapkını yeni sezon tarihi yayınlanan tanıtım fragmanı ile netleşti. İzleyici tarafından yakından takip edilen Yalı Çapkını'nın yeni bölümlerinin ne zaman geleceği sorgulanıyor. İşte yeni sezon tarihi ve Yalı Çapkını hakkında detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2023 - 00:44 Güncelleme: 09.09.2023 - 00:44
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        Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı dizi, seyircilerde merak uyandıran bir noktada sezon finali yapmıştı. Yeni sezon tanıtım fragmanında ise Ferit ve Seyran'ın evlendiği sahneler dikkat çekti. Peki Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlıyor, tarih belli oldu mu?

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        YALI ÇAPKINI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        9 Haziran akşamı 36. bölümüyle sezon finali yapan Yalı Çapkını yeni sezon 37. bölümüyle 15 Eylül Cuma akşamı seyirciyle bulaşacak.

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        YALI ÇAPKINI OYUNCULARI

        Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Selen Özbayrak, Umut Gezer

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        YALI ÇAPKINI KONUSU

        Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa’yı kızdıran Ferit’in Gaziantep’ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa’nın en büyük gelini İfakat’in görevidir. Gaziantep’te Korhan Ailesi’nin gelini olmaya uygun bulunan Suna’nın isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna’yı hem de kardeşi Seyran’ı etkileyecektir.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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