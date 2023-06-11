Beril Pozam'ın yayınladığı fotoğraflarda dizinin fanlarının beklediği bir olay göze çarptı. Paylaşım sonrası Pozam'ın takipçileri gönderilerin altına: "Sana ne kadar teşekkür etsek az", "Tam bir Queen", "Beril her koşulda baldızlığını yapıyorsun" gibi yorumlar geldi.