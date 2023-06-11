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Yalı Çapkını’nın Suna’sı pot kırdı! Yayınladığı fotoğrafta Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir el ele görüldü!

Cuma akşamları STAR TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi geçtiğimiz gün 36. bölümüyle sezon finali yaptı. Dizide "Suna" karakterini canlandıran Beril Pozam, sosyal medya hesabından birinci sezona veda paylaşımları yaptı fakat pot kırdı. Yayınladığı fotoğraflardan birinde Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu el ele görüldü...

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  • Yalı Çapkını’nın Suna’sı pot kırdı! Yayınladığı fotoğrafta Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir el ele görüldü!!

    STAR TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Yalı Çapkını adlı dizi, geçtiğimiz Cuma günü 36. bölümüyle sezon finali yaptı. Dizide Suna karakterine hayat veren güzel oyuncu Beril Pozam, sezon finaline istinaden yaptığı sosyal medya paylaşımlarında pot kırdı.
  • Yalı Çapkını’nın Suna’sı pot kırdı! Yayınladığı fotoğrafta Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir el ele görüldü!!

    Beril Pozam'ın yayınladığı fotoğraflarda dizinin fanlarının beklediği bir olay göze çarptı. Paylaşım sonrası Pozam'ın takipçileri gönderilerin altına: "Sana ne kadar teşekkür etsek az", "Tam bir Queen", "Beril her koşulda baldızlığını yapıyorsun" gibi yorumlar geldi.
  • Yalı Çapkını’nın Suna’sı pot kırdı! Yayınladığı fotoğrafta Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir el ele görüldü!!

    Beril Pozam, 36. bölümün yayınlanması ve sezon finaline girilmesiyle birlikte sosyal medya hesabından, "Hepinizi çok seviyorum, ikinci sezon görüşmek üzere. Bizi özleyeceğim." notuyla setten fotoğraflar yayınladı. 
  • Yalı Çapkını’nın Suna’sı pot kırdı! Yayınladığı fotoğrafta Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir el ele görüldü!!

    Beril Pozam'ın sezon finali vedası gönderilerinde altıncı fotoğrafta Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu ve Ferit'i Mert Ramazan Demir'in el ele olduğu görüldü. 
  • Yalı Çapkını’nın Suna’sı pot kırdı! Yayınladığı fotoğrafta Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir el ele görüldü!!

    İşte Beril Pozam'ın paylaştığı fotoğraf...
  • Yalı Çapkını’nın Suna’sı pot kırdı! Yayınladığı fotoğrafta Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir el ele görüldü!!
  • Yalı Çapkını’nın Suna’sı pot kırdı! Yayınladığı fotoğrafta Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir el ele görüldü!!
  • Yalı Çapkını’nın Suna’sı pot kırdı! Yayınladığı fotoğrafta Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir el ele görüldü!!
  • Yalı Çapkını’nın Suna’sı pot kırdı! Yayınladığı fotoğrafta Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir el ele görüldü!!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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