Yalıkavak'ta yaşam değişiyor

Bodrum denildiğinde ilk akla gelen yerlerden biri de yel değirmenleri, balı, süngeri ve narenciyesiyle ünlü Yalıkavak. Deniz, güneş, doğa, tarih ve eğlence ile buluşmanın en önemli adreslerinden biri olan Yalıkavak'ta yaşamak isteyenler için bugünlerde eşsiz bir fırsat doğdu.

Duru güzelliğe sahip tertemiz koylarda masmavi sularla huzur bulmak, yüzyıllardır ayakta duran antik yapıların bugüne taşıdığı mesajları anlamak, dalından kopup gelen en doğal sebze - meyve ürünlerine her an ulaşmak ve geceleri her türden müziğe ve eğlenceye kendini vermek burada mümkün. Yaşamı keyifli hale getirecek tüm unsurlar Yalıkavak'ta...

Yalıkavak'ın sunduğu bu eşsiz yaşam, Velux Yalıkavak projesi ile zirveye ulaşıyor. Bodrum'un yaşam alanı olma iddiasını taşıyan projenin tamamı deniz manzarasına sahip konutlardan oluşuyor. Projenin merkezinde örnek daire olarak düzenlenen 583 metrekarelik malikane ise sunduğu konforla göz dolduruyor.

Fırat Life Style ve Ata Yıldız Grup ortak girişimi olan SF Yıldız İnşaat imzası taşıyan Velux Yalıkavak; 2+1, 3+1, 5+1 ve 6+1 tipte, tümü deniz manzaralı olan 18 adet rezidans ve 65 adet özel villadan oluşuyor. Projede yer alan konutlar 104 ile 140 metrekare arasında değişirken, müstakil villaların büyüklüğü ise 583 metrekareye kadar çıkıyor. 64 bin metrekarelik proje alanına sahip ve toplam 83 adet konutun yer alacağı Velux Yalıkavak, Bodrum’da ayrıcalıklı yaşamın çıtasını yükseltiyor.

Proje, Bodrum Gümüşlük ile Yalıkavak arasındaki Koyunbaba mevkiinde ve Yalıkavak Marina’ya 5-7 dakika uzaklıkta bulunuyor. Doğanın içinde, doğayla bütünleşik olarak konfor ve lüks sunan Velux Yalıkavak, yöreye özgü dokunuşlarla bölge mimarisi esas alınarak ve her detayı incelikle düşünülerek inşa ediliyor. Konutlar muhteşem bir manzaranın yanı sıra yemyeşil bir bahçeye ve özel havuza sahip. Proje, her bir bağımsız bölüm için tahsisli otoparklar, teraslar ve yine her bir villanın içinde özgürce yaşanan otonom odalar gibi özellikleri de barındırıyor.

2023 yılında seçkin sahiplerine teslim edilecek olan Velux Yalıkavak'taki sınırlı sayıdaki konut için ön talep toplama süreci ise devam ediyor.

Proje, açık ve kapalı havuz, mülk özelinde sahil ve iskele, spor salonu, spa merkezi, restoran ve sahil kafeleriyle market ve ev servis hizmetlerini kapsayan sosyal donatılarıyla da farkını ortaya koyuyor. Sağlıklı bir yaşam için bisiklet ve koşu yolu da projede yer alıyor.

Velux Yalıkavak, aynı zamanda sıfır atık projesini de benimseyerek çevre dostu yaklaşımıyla da dikkat çekiyor.

Yalıkavak'ta çok özel koşullarla ‘Benzersizi Keşfet’mek için tıklayın >>>>