'Her şeye ikinci şans verilir' 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

25 hafta boyunca her pazar yaptığı Instagram paylaşımları milyonlarca kişi tarafından izlenen ve bu konsepti sahneye taşıyan Yalın, sosyal medyadaki yoğun ilgiyi konser alanına da taşımayı başardı. İki hafta üst üste Maximum Uniq Açıkhava sahnesinde yapılan konserlerin biletleri günler öncesinden tükendi.

Konser sırasında 'Aşkta Telafi Olmaz' şarkısıyla alakalı konuşan Yalın, "Bu şarkıyı 18 yaşındaki düşüncelerimle yazdım ama size 41 yaşındaki tavsiyem; hayatta her şeye ikinci bir şans verilir, özellikle aşka" dedi ve sevilen şarkısını seslendirdi. Maximum Uniq Açıkhava'da ikinci kez sahneye çıkan Yalın'a dinleyiciler gecenin başından sonuna tüm şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Yalın, yoğun istek üzerine 29 Ağustos Pazar akşamı da 'Pazar Şarkıları' konseptiyle Maximum Uniq Açıkhava'da dinleyicilerle buluşacak.