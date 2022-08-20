Yalın ile Fuat Güner'den düet - Magazin haberleri

Yalın ile Fuat Güner'den düet 0:00 / 0:00

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Sahne tasarımı ve 27 kişilik dev orkestrasıyla 'Unutulmaz Şarkılar'ı ve sevilen hitlerini seslendirdiği konserde Yalın, izleyenlere keyifli bir gece yaşattı.

FUAT GÜNER'LE DÜET

Her konserinde hayranlarına sürprizler hazırlamayı ihmal etmeyen Yalın, sahnesinde bu kez başarılı müzisyen Fuat Güner'i ağırladı.

Fuat Güner ve Yalın, sahnede müziğin efsane grubu MFÖ'nün seslendirdiği, 'Sakın Gelme' ve 'Ele Güne Karşı' şarkılarını birlikte yorumladı.

Biletleri günler öncesinde tükenen 'Yalın'la Bir Yaz Akşamı Unutulmaz Şarkılar' konser serisi, 4 Eylül'de devam edecek.