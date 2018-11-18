Cadde'den Emrah Akçaay'ın haberine göre, yakın arkadaşları ile yemek yediğini söyleyen Yalın, Hazal Emre ile oyuncu Tolga Sarıtaş’ın aşk yaşadığı haberlerini duymamazlıktan gelerek aracına bindi.

Öte yandan Yalın, gece boyunca hemen hemen bütün gece kulüplerini gezdi.

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