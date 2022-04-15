ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Yalnız Kurt, bu akşam 12. son bölümüyle ekranlara geldi. İşte Yalnız Kurt son bölüm izleme linki ve özeti...

YALNIZ KURT 11. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Engellediklerini düşündükleri Yıldırım Projesi'nin tüm dünyaya ilan edilmesi, Mira, Nizam ve Nazar'da şok etkisi yaratır. Vedat ve Karlov'un öldürülme haberini aldıklarında ise büyük bir korku ve telaşa kapılırlar. Nazar'ın bir an önce ülkeyi terk etmesi, Mira ve Nizam'ın ise bu işle bağlantısının kurulmaması gerekmektedir. Doğan ve Sare ise onların düştüğü bu durumdan memnundurlar.

Mira ve Nazar güvenlikleri açısından Red Embers'a geçerler. Nizam ise arkalarında bir iz bırakmamak ve Fettah Dahhak'la olan bağlantısını gizlemeye devam edebilmek için Ulvi'yi ortadan kaldırmak zorundadır. Ulvi'yi terziye çağırır. Ahmet'in terzideki hareketliliğe dair aldığı istihbarat ile Ulvi'nin yeri açığa çıkar ve Ahmet, Nizam'dan önce davranıp Ulvi'yi alır. Ulvi artık devletin elindedir. Onun konuşması Nizam'ı tehlikeye sokacaktır. Köşeye sıkışan Nizam Ulvi'den kurtulmak için Viking'e gider. Ailesinin katillerinin ismini vermek karşılığında Ulvi'yi ortadan kaldırmasını ister.

Ulvi'nin emir astsubayı Akın ise haberleri görünce birlikten kaçar ve Red Embers'a Nizam'ın yanına gelir. Nizam yerine Mira ile görüşen Akın'ı Mira Red Embers'ta infaz eder. Akın ve ailesine dair tüm izleri ortadan kaldırır.

Viking zehri kullanıp Ulvi'yi öldürüp öldürmemek arasında kalır. Bir yanda devletin çıkarları bir yanda ailesinin intikamı vardır. Sare, Viking'e gelir ve Ela'nın Doğan'ın yanında olduğunu söyler. Deşifre olduğunu ve Doğan'la aralarında yaptıkları anlaşmadan bahsetmez. Esra olarak devam edeceğini ve Ela'yı idare edebileceğini söyleyerek Viking'i ikna eder.

Doğan, Altay'la hangarda buluşur. Samimi olarak Altay'a içini döker ve Altay'ı tanımaya çalışır. Nizam'ın yanına nasıl girdiğini anlatır. Ezilmemek için bu düzene dahil olduğunu, hepsini eze eze onların bir numaralarına ulaşmak istediğini ve bu yolda ona eşlik etmesini Altay'a teklif eder. Altay bu teklifi kabul eder. Ama önce Red Embers'ta saklanan Nazar'ı öldürmek için oraya girmesi gerekiyordur ve bu konuda Doğan'dan yardım ister.

Nazar için tüm hazırlıklar tamamlanmış elçilik plakalı sahte araç Red Embers'a gelmiştir. Nazar büyükelçiliğe götürülecek ve ülkeden çıkartılacaktır fakat bunu kabul etmez. Başarısız bir operasyonla ülkesine dönmek istemediği için Türk devletine bir karşılık vermesi gerekmektedir. Nizam Nazar'ın bu kararına sinirlenir ve Nazar'la gerilirler. Mira Nazar'ı ikna eder ve Nazar araca binerek Red Embers'tan ayrılır. Yolda kendisini götüren araçtaki adamları etkisiz hale getirerek ortadan kaybolur.

Nazar kaçtıktan sonra Mossad evlerinden birine gider ve orada patlayıcı yapmak için gerekli malzemeleri temin eder.

Viking, Ulvi'nin hapsedildiği hücreye gelir. Ulvi'nin yemeğinin içine zehri koyup her şeyi hazırlamıştır. Yemek Ulvi'ye gelir. Viking Ulvi ile biraz konuştuktan sonra onu zehirlemekten vazgeçer, yaptıklarının bedelini ödemeden ölmeyeceğini söyleyerek hücreden uzaklaşır. Viking, Emniyet Müdürlüğü'ne Ahmet'in yanına gider. Ulvi'yi içerde öldüreceklerini anlatır. Kendisinden Ulvi'yi zehirlemesini istediklerini ama kendisinin yapmadığını söyler. Ahmet aceleyle Ulvi'nin yanına gitmek üzere yola çıkar.

Viking'in Ulvi'yi zehirlemediğini ve Ulvi'nin hala yaşadığını haber alan Nizam adamlarına Ulvi'yi ortadan kaldırmalarını emreder. Çarşaf değiştirme bahanesiyle Ulvi'nin hücresine giren bir temizlik görevlisi ve gardiyan Ulvi'yi boğarak öldürürler ve intihar süsü vermek için çarşafla asarlar. Ahmet, hücreye geldiğinde Ulvi'yi asılmış halde bulur. Ulvi'nin intihar süsü verilerek öldürüldüğünü anlar.

Doğan hangara gelir ve Altay'a Nazar'ın bir misilleme yapmak için kaçtığını ve Mira'nın onu bulma görevini kendisine verdiğini söyler. Nizam'ı köşeye sıkıştırmak için ellerine fırsat geçmiştir. Altay telaşlıdır. Nazar'ı hapishaneden kendisi kaçırdığı için kimseye zarar vermeden onu bulmak zorundadır. Doğan'ın Nazar'ı bulmak için bir planı vardır. Nazar'ın kaçtığı bölgede kulağı delik ve işlerine yarayacak birini tanımaktadır. Altay ise Doğan'ın haberi olmadan Sare'yi arar ve Nazar'ı bulmak için ondan yardım ister.

Nazar tam iftar vakti bir iftar çadırını patlatmayı planlamaktadır. Çadırın olduğu bölgeye gelir ve bombayı yerleştirmek için çadıra girer. O sırada Sare kameralardan Nazar'ın eşgalini taratıyordur ve Nazar kameralara yakalanır. Sare hemen Altay'a Nazar'ın bulunduğu yerin bilgisini verir. Doğan ve Altay, Nazar'ın görüldüğü yere giderler. Etrafta Nazar'a bakınırlar ve sonunda iftar çadırını patlatacağını anlarlar.

Nazar bir köşede bombanın patlamasını beklerken Altay ortaya çıkar. Onu bulmuştur. Doğan ise iftar çadırında insanları panikletmeden bombayı bulur ve yerinden alır, uzaklaştırmak için çadırdan çıkarak hızla denize doğru koşar. Bomba ezan saatinde patlayacaktır. Altay, Nazar'ın karşısındadır ve ezan okunmaya başlaması ile bomba sesi duyulur.

Yalnız Kurt'un son bölümünü izlemek isteyen izleyiciler www.atv.com.tr/yalniz-kurt bağlantısı üzerinden diziyi izleyebilir.