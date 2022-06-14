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Haberler Gündem 3. Sayfa Yalnız yaşayan genç evinde öldürüldü
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Adana'da fırında çalışan genç evinde öldürüldü

Adana'da fırında çalışan Eyüp Özbadem, yalnız yaşadığı evinde silahlı saldırıya uğradı. Silah sesi üzerine eve gelen komşular genci kanlar içinde buldu. Sağlık ekibinin hastaneye kaldırdığı genç hayatını kaybetti

Yalnız yaşayan genç evinde öldürüldü
Yalnız yaşayan genç evinde öldürüldü
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DHA

Adana'da Eyüp Özbadem (24), yalnız yaşadığı evinde uğradığı pompalı tüfekli saldırıda hayatını kaybetti.

Olay, saat 00.30 sıralarında Ceyhan ilçesinde meydana geldi. Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde fırında çalışan Eyüp Özbadem, yalnız yaşadığı evinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin pompalı tüfekli saldırısına uğradı.

Silah seslerini duyan komşular, eve gelince Özbadem'i kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Özbadem'i ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Eyüp Özbadem, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerinin yaptığı incelemede, evin yakınlarında terk edilmiş motosiklet bulundu. Cinayet şüphelisi ya da şüphelilerinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlatıldı.

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