Yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu - ISPARTA

Alınan bilgiye göre, İskender Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Zühre E'ye (80) ulaşamayan yakınları eve geldi. Kapıyı açamayınca balkondan eve giren yakınları Zühre E'yi yerde hareketsiz halde yatarken buldu.İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.Polis ekiplerinin incelemesinin ardından yaşlı kadının cenazesi, Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Canlı Skor
- İddaa
- Süper Lig
- 1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR