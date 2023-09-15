Yalnızca en iyi dedektiflerin çözebileceği birbirinden gizemli 3 olay

Küçük çocukların oyun oynarken ya da bir tür aktivite yaparken, eğer anneleri etraftaysa genelde annelerine bakacak şekilde oturur.

Çocuğun annesi soldaki kadındır çünkü bacakları çocuğa doğru uzanıyor. Bu pozisyon bir annenin çocuğunu korumaya yönelik doğal arzusunu yansıtır.

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Bir seri katil insanları kaçırdı ve onlara biri zararsız, diğeri zehirli olan iki haptan birini içirdi. Kurban hangi hapı alırsa alsın, seri katil diğerini aldı. Her seferinde kurbanlar öldü ve seri katil hayatta kaldı.

Soru: Katil nasıl oluyor da her zaman zararsız hapı alıyordu?