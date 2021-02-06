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Yalnızlığını gidermek için aldığı kuşu işi oldu

İstanbul'da yaşayan 41 yaşındaki Köksal Arslan, hobi amaçlı yetiştirmeye başladığı muhabbet kuşlarına 20 yıldan bu yana tutkuyla ve sevgiyle bakıyor.

Yalnızlığını gidermek için aldığı kuşu işi oldu
AA

Yaklaşık 20 yıl önce petshopun önünden geçerken bir muhabbet kuşu alan Arslan'ın zamanla kuşlarla arasında sevgi bağı oluştu. Muhabbet kuşları için Sancaktepe'de babasından kendisine kalan arsaya kuş yetiştirilebileceği bina yaptıran Arslan, dışarıya çıktığında kuşları görebilmek için kamera sistemi kurdu.

Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 yıl önce hobi amaçlı ve yalnızlığını gidermek için muhabbet kuşu aldığını, böylece kendisine bir arkadaş edindiğini söyledi.

Zamanla kuşla arasında bir bağ oluştuğunu ifade eden Arslan, belli bir süre sonra hayvanlara ilgisinin daha da arttığını, muhabbet kuşu yetiştirmeye karar verdiğini anlattı.

Arslan, babasından kendisine kalan arsada muhabbet kuşu yetiştirmek için iki katlı ev yaptığını dile getirerek, "Muhabbet kuşlarına özel bir alan yaparak, profesyonel bir şekilde bakıp yetiştirmeye başladım. İlk muhabbet kuşumun ardından onlara büyük bir ilgim oluştu ve yetiştirmek istedim." dedi.

Muhabbet kuşu yetiştirmenin oldukça zor ve farklı olduğunu, sürekli onlarla ilgilenilmesi gerektiğini belirten Arslan, internetten araştırmalarla muhabbet kuşu üretimini öğrendiğini kaydetti.

Arslan, suni döllenmeyle farklı ırkları renklendirmeye başladığını anlatarak, "Şu anda 300 civarında muhabbet kuşum var ve hepsi farklı cinsten. Muhabbet kuşları benim çocuklarım gibi oldular. Hepsinin farklı karakteri var. Hepsinin ahlakını bilir, ona göre müdahale ederim. Beni tanırlar ve bana hiç kızmazlar. Onlara burada anne ve babalık yapıyorum. Onları görmeden duramıyorum. Bir yere gitmek zorunda kaldığımda onları görebilmek için kamera sistemi kurdum. Eşim de bana çok yardımcı oluyor. Ona üretim yerinin bir kısmını emanet ettim. Ömrüm el verdiğince bu işi yapmaya devam edeceğim." dedi.

- "Pandemi döneminde muhabbet kuşlarına ilgi çok arttı"

İnsanların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evlerinde daha çok zaman geçirdiğine, salgın döneminde muhabbet kuşlarına ilginin arttığına dikkati çeken Arslan, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin farklı yerlerinden insanların kuş satın almak için kendisine ulaştığını bildirdi.

Arslan, bazı kişilerin özel muhabbet kuşu aradığını, kendilerine ulaşanlara yardımcı olmaya çalıştıklarını belirtti.

Pandemi döneminde evde kalan insanların arkadaş edinmek istediğini ifade eden Arslan, "Pandemi döneminde muhabbet kuşlarına ilgi çok arttı. Evden çıkamayanlar bakımı kolay olan muhabbet kuşu satın alıp bakmaya başladı. Özellikle çocuklu aileler muhabbet kuşu almak istiyor. Aileler çocuklarının tabletle zaman geçirmesini istemiyorlar." şeklinde konuştu.

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