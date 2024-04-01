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        Haberler Gündem Yalova 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları: Yalova Belediye Başkanı kim oldu? Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel oldu!

        Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel oldu! Yalova Belediyesi Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Yalova için seçim sonuçları sonunda belli oldu! 31 Mart Yerel Seçimleri ile Türkiye bir kez daha sandık başına gitti ve vatandaşlık görevini gerçekleştirdi. Saatler süren oy verme işleminin ardından saat 17:00 itibariyle yurt genelinde tüm sandıklar kapandı. Oyların sayımının da bitişiyle beraber gözler "Yalova Belediye Başkanı kim oldu?" sorusunun cevabına çevrildi. İşte, 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarına göre Yalova belediye ve ilçe başkanları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 10:40 Güncelleme: 01.04.2024 - 10:40
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        Aylardır beklenen 31 Mart Yerel Seçimleri nihayet gerçekleşti. Vatandaşlık görevini yerine getirenler seçim sonuçları için heyecanlı bekleyişe başladı. Akşam 17:00 itibariyle kapanan sandıkların sayımı ise sonunda sona erdi. İşte, 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarına göre Yalova Belediye Başkanı ve adayların oy oranları…

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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        YALOVA BELEDİYE BAŞKANI MEHMET GÜREL OLDU!

        Yalova, 31 Mart’ta sandığa giderek yeni belediye başkanını seçti. Sandıkların açılmasıyla beraber kesin olmayan sonuçlara göre Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel oldu!

        Yalova’da açılan sandık oranı yüzde 100’e ulaştı. YSK’nın resmi sonuçları açıklamasının ardından Mehmet Gürel’in belediye başkanlığı da resmiyet kazanmış olacak.

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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        İLÇELERE GÖRE YALOVA BELEDİYE BAŞKANLARI

        Merkez: CHP - Mehmet Gürel - %46,39

        Altınova: CHP - Yasemin Fazlaca - %49,54

        Armutlu: AK Parti - Cengiz Arslan - %45,88

        Çınarcık: CHP - Avni Kurt - %54,58

        Çiftlikköy: CHP - Adil Yele - %51,05

        Termal: AK Parti - Hüseyin Sinan Acar - %75,71

        YALOVA SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYIN

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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        2019 YEREL SEÇİMLERİNDE YALOVA’DA OY ORANLARI

        2019’da Vefa Salman, CHP’den aday olarak yüzde 45,91 oy ile belediye başkanı olarak seçildi. Yusuf Ziya Öztabak ise AK Parti’den aday olarak 44,93 oy ile ikinci sırada yer aldı.

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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        OY VERME SAATLERİNDE FARKLILIK!

        YSK, Mart ayında mevsim şartlarının ve güneşin batış saatinin yurdun doğu ve batısında farklılık göstermesi nedeniyle belirli şehirlerde oy verme saatini erkene çekme kararı aldı. Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak belirlendi. Kalan illerde ise oy verme saati 08.00-17.00 olacak.

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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        SEÇİM SONUÇLARI HABERTÜRK'TE!

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