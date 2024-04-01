OY VERME SAATLERİNDE FARKLILIK!

YSK, Mart ayında mevsim şartlarının ve güneşin batış saatinin yurdun doğu ve batısında farklılık göstermesi nedeniyle belirli şehirlerde oy verme saatini erkene çekme kararı aldı. Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak belirlendi. Kalan illerde ise oy verme saati 08.00-17.00 olacak.

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