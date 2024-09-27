Yalova'da 1 milyon 500 bin makaron ele geçirildi
Yalova'da düzenlenen operasyonda 1 milyon 500 bin dolu makaron ele geçirildi
Giriş: 27.09.2024 - 23:05 Güncelleme: 27.09.2024 - 23:05
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat sonucu bir panelvanda arama gerçekleştirdi.
Aramada, 1 milyon 500 bin adet dolu makaron ele geçirildi.
Olayla ilgili araç sürücüsü K.K. gözaltına alındı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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