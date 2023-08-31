Yalova'da ahırda çıkan yangında 6 küçükbaş hayvan öldü
Yalova'nın Armutlu ilçesinde çıkan yangında 6 küçükbaş hayvan öldü
İlçeye bağlı Mecidiye köyünde Şükriye Çokyaşar'a ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, ahırın yanındaki inşaata sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye
Orman Genel Müdürlüğüne ait arazöz ile Armutlu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürülen yangında, ahırdaki 6 küçükbaş hayvan öldü.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.