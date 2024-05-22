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        Haberler Gündem Yalova'da asma tavanı çöken nikah dairesinde 4 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Yalova'da nikah dairesinde asma tavan çöktü: 4 yaralı

        Yalova Belediyesi, nikah dairesinin asma tavanının çökmesi nedeniyle 4 kişinin hafif yaralandığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 18:53 Güncelleme: 22.05.2024 - 18:53
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        Asma tavan çöktü: 4 yaralı
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        Belediyeden yapılan açıklamada, Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde hizmet veren nikah dairesinin asma tavanının bilinemeyen nedenle çöktüğü belirtildi.

        Açıklamada, "Çökme esnasında işlem yapmakta olan 4 kişi hafif yaralanmış olup, kontrol amaçlı Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştır. Durumlarında herhangi bir ciddiyet yoktur. Konuyla ilgili Belediye Başkanımızın talimatları doğrultusunda inceleme başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

        Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'sinin personel, 2'sinin ise vatandaş olduğu öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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