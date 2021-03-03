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Yalova'da çöpten üretilen enerjiyle 6 bin evin ihtiyacı karşılanıyor

Yalova İli Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliğince (YAKAB) günlük ortalama 280 ton çöp toplanarak biyogazdan üretilen enerji, 6 bin evde kullanılıyor

Yalova'da çöpten üretilen enerjiyle 6 bin evin ihtiyacı karşılanıyor
AA

Yalova İli Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliğince (YAKAB) günlük ortalama 280 ton çöp toplanarak biyogazdan üretilen enerji, 6 bin evde kullanılıyor.

Yalova, ilçe ve belde belediyeleri ile İl Özel İdaresinin üyesi olduğu YAKAB tarafından "Katı Atık Gazından Elektrik Üretimi ve Katı Atık Sahasının İşletilmesi Projesi" kapsamında 2018 yılında Altınova ilçesinde özel bir firmaya yap-işlet-devret modeliyle Katı Atık Gazından (LFG) Elektrik Üretimi ve Katı Atık Sahasının İşletilmesi Tesisi yaptırıldı.

Denizçalı köyü Handere mevkisinde kurulu tesiste, 5 kilometre borularla çöpteki metan gazının vakumlanarak 20 silindirli motorda yakılması sonucu elektrik elde ediliyor.

Tesisin 2018'in temmuz ayında hizmete girmesinin ardından Kasım 2020'ye kadar 265 bin 294 ton katı atıktan 22 bin 348 megavat elektrik üretildi.

YAKAB Başkanlığı görevini yürüten Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, AA muhabirine, tesisi kuran firmanın 10 yıllık işletme süresinin bulunduğunu söyledi.

Çöpten enerji üretimine büyük önem verdiklerini belirten Oral, "Burada hem ozon tabakasına giden ve oraya zararlı olan metan gazını kesmiş oluyoruz hem de boşa giden o gazın enerji üretimine dönmesini sağlıyoruz." dedi.

Oral, tesisin çevreye sağladığı yararların yanı sıra elektrik üretiminden aldığı pay ile önemli bir kar elde ettiğini anlattı.

- "Yalova'nın enerji giderinin yüzde 3'ü karşılanıyor"

Burada saatte ortalama 1,2 megavat enerji üretildiğini dile getiren Oral, şöyle konuştu:

"Tesisimizin yaklaşık yıllık 3 milyon lira karı mevcut. Dolayısıyla bizim için önemli bir tesis. Elektrik üretimine baktığımız zaman Yalova'nın enerji üretimi olarak 6 bin konutuna denk geliyor. Yani 6 bin konutun enerjisini sağlamış oluyor. Yalova'daki enerji giderinin yüzde 3'ü karşılanıyor. Bu ciddi bir rakam. Kapasitemiz normalde 1,2 megavat ancak üçüncü lotumuz devreye girdiği zaman 2,8 megavata çıkmış olacağız. İnşallah üçüncü lotumuzun devreye girmesiyle bu rakamlara ulaşabileceğiz."

Başka illerde benzerleri bulunan tesisin çevreye katkısı nedeniyle örnek olduğunu ifade eden Oral, üçüncü lot sonrası dördüncüsünü de devreye almayı hedeflediklerini bildirdi.

Geniş bir alanda kurulacak dördüncü lotta ayrıştırma, elektrik üretimi, tıbbi atıkların da bertaraf edileceği kompost tesislerle entegre bir yapı oluşacağı bilgisini veren Oral, dolayısıyla üretimin daha da artabileceğini sözlerine ekledi.

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