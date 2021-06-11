Yalova'da depreme karşı

AA

İl Özel İdaresi tarafından uygulamaya konulan proje ile kentte, olası bir depremin etkisiyle ev eşyalarının neden olabileceği ölüm ve yaralanmaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Projenin uygulandığı köylerden Ortaburun'a giden 3 kişilik ekip, ev eşyalarını duvar ve kolanlara sabitledi.

Çalışmaları takip eden İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlattı.

Yalova'nın da geçmişte çok acı tecrübeler edinen illerden olduğunu belirten Soygüzel, "Biz 1999 Marmara Depremini yaşadık. Depremlerde ölüm ve yaralanmaların önemli bir bölümü yapısal olmayan nedenler dediğimiz nedenlerden gerçekleşiyor. Evde bulunan eşyaların devrilmesi sonucu bu eşyaların altında kalarak can veren veya yaralanan vatandaşlarımız oluyor." diye konuştu.

Uzmanların sık sık ev eşyalarının sabitlenmesi gerektiğiyle ilgili uyarılar yaptığını anımsatan Soygüzel, şöyle konuştu:

"Biz de bu uyarılardan hareketle vatandaşlarımızın bilinç ve farkındalığını arttırmak amacıyla 'evinize gelerek eşyalarınızı sabitleyelim' düşüncesinden hareketle 'Hayatı Sabitliyoruz' adıyla bir proje başlattık. Proje kapsamında Yalova İl Özel İdaresinin görev ve sorumluluk alanında bulunan 22 köy öncelikli olmak üzere ilimizdeki 43 köyde projeyi yaygınlaştırarak, köylerimizde tek tek vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ederek, teknik ekiplerimizle evde bulunan gardırop, dolap, televizyon, beyaz eşya gibi eşyaları sabitleyerek özellikle depremlerde yapısal olmayan nedenlerle meydana gelecek kazaların önüne geçmeye çalışıyoruz."

İl Özel İdaresine teşekkür eden Ortaburun Köyü Muhtarı Salih Erdinç ise deprem bölgesinde bulunmaları nedeniyle çalışmanın çok faydalı olduğunu söyledi.

Köylülerden Sultan Erdinç de tehlike arz eden gardırobu sabitledikleri için ekiplere teşekkür etti.