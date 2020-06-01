Yalova'da el çabukluğuyla kuyumcudan hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı

AA

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Yalova Polis Merkezi Amirliği ekipleri, İstanbul Caddesi'ndeki bir kuyumcu dükkanından 4 tektaş yüzüğün sahtesiyle değiştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı araştırmada, yüzük bakma bahanesiyle geldikleri iş yerinde ellerindeki imitasyon ürünleri el çabukluğuyla bırakıp hırsızlık yaptıkları öne sürülen zanlıların D.D. ile C.Z. olduğu tespit edildi.

Şüpheliler, il merkezi ve Çınarcık ilçesinde saklandıkları adreslerde yakalandı.

Gözaltına alınan bu kişilerin evlerinde eş zamanlı yapılan aramalarda kuyumcudan çalınan 4 tektaş yüzük ile çalıntı ürünlerin satışından elde edilen 2 bin 635 lira ve imitasyon olduğu tahmin edilen takılar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.