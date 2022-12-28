Yalova'da gönüllü öğretmenlerden özel öğrenciler için oyun kitabı

AA

Yalova'da, beden eğitim öğretmeni Orhan Öztürkmen'in çabasıyla başlatılan, 13 öğretmenin gönüllü destek verdiği çalışmayla engelli öğrencilerin yapabileceği spor aktivitelerine ilişkin 77 oyunun bulunduğu kitap hazırlandı. Daha önce görev yaptığı illerde engelli öğrencilerin derslerine giren beden eğitimi öğretmeni Öztürkmen, 6 yıllık tecrübesinin ardından özellikle zihinsel engelli öğrencilerin spor ve oyun aktivitelerinde eksik kaldıklarını gözlemledi. Yalova'ya tayin olduktan sonra birçoğunu kendi bulduğu ve oyun haline getirdiği etkinlikleri kitaba dönüştürmek isteyen Öztürkmen, Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvurdu.

2 YIL ÖNCE 13 GÖNÜLLÜ MESLEKTAŞI İLE BAŞLADI Müdürlüğün onay vermesiyle 2 yıl önce gönüllü 13 meslektaşıyla çalışmalara başlayan Öztürkmen, 77 oyundan oluşan "Özel Çocuklara Özel Oyunlar" adlı kitabın tamamlanmasını sağladı. "Oyuna engel yok" temalı oyunların kuralları ve oynanış şekillerini anlatan video içerikleri de üreten ekip, kurdukları YouTube kanalında tasarladıkları oyunların nasıl oynanacağını da aktarıyor. Öğretmenler, yüklemeye başladıkları görüntülere kitaptaki sayfalara koydukları karekod uygulamasıyla ulaşılmasını sağlıyor. "HAFTADA BİR BULUŞUP OYUNLARI YAZDIK, DÜZENLEDİK" Öztürkmen, özel çocukların her şeyi yapabileceğini, sadece daha fazla ilgilenilmesi gerektiğini belirtti. Bu amaçla kitap hazırlamaya karar verdiğini anlatan Öztürkmen, "Arkadaşlarıma danıştım, olumlu karşılandı. Sınıf, özel eğitim, Türkçe, rehber, grafik ve beden eğitimi öğretmenlerinden oluşan gönüllü bir ekip kurduk. Haftada bir buluşup oyunları yazdık, düzenledik. Bu çalışmamız 2 yıl sürdü" dedi.

"AMACIMIZ BUNU TÜRKİYE GENELİNE YAYMAK" Oyunların bir kısmını videoya çektiklerini vurgulayan Öztürkmen, amaçlarının özel eğitimde daha çok öğrenciye ulaşmak ve özel eğitim öğrencilerine fayda sağlamak olduğunu dile getirdi. Orhan Öztürkmen, özel eğitim öğrencilerine yönelik Türkiye'de bu alanda bir kitap olmadığına işaret ederek, "Amacımız bunu Türkiye geneline yaymak, sonra da belki çeviri yapıp yurt dışında daha çok kitleye ulaşmak" diye konuştu.

QR KOD İLE VİDEOSU DA İZLENEBİLİYOR Oyunların görüntülerine ulaşılması için her oyunun bulunduğu sayfaya QR kodu yerleştirdiklerini ve kodu okutan kişilerin YouTube kanalına ulaşarak görüntüyü izleyebileceğini aktaran Öztürkmen, bu sayede oyunun oynayışını gören çocukların daha çabuk uygulamaya geçebileceğini söyledi.

"BAŞARIYLA UYGULANDIĞINI GÖRDÜK" Kitaptaki oyunların uygulamasını özel öğrencileriyle yapan beden eğitimi öğretmeni Özlem Özvardarlı da kendisinin de engelli bir çocuğu olduğunu, projeye gönüllü olarak katıldığını ifade etti. Projeyi duyduğunda çok etkilendiğini, kitaptaki oyunların özel eğitim öğrencilerinin kazanımlarına uygun olduğunu aktaran Özvardarlı, "Bu oyunların öğrencilerimiz tarafından başarıyla uygulandığını gördük. Oyunlar esnasında çocuklar hem eğlendi hem de birbirleriyle kaynaştı. Çocuklarımızın çoğu farklı düzeyde ve farklı sınıflarda eğitim görüyor. Buna rağmen bayağı başarılı olduklarını gördük. Oyunlarla birlikte artık hepsi birbirini tanıyor. Bir oyun oynanacağı zaman birlikte oynamak istiyorlar. Bu da bizi çok mutlu ediyor." diye konuştu.