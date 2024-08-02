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        Haberler Gündem Yalova'da işçilerin bulunduğu platform koptu: 2 ölü - Güncel haberler

        Yalova'da işçilerin bulunduğu platform koptu: 2 ölü

        Yalova'da bulunan Beşiktaş tersanesinde çalışan Doğanay Kurt ve Mehmet Kesik, bakım ve boya yapmak için bindiği insan kaldırma platformunun kopması sonucu metrelerce yüksekten düşerek yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 21:18 Güncelleme: 02.08.2024 - 21:18
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        İşçilerin bulunduğu platform koptu: 2 ölü
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        Olay, saat 17.00 sıralarında Altınova ilçesinde bulunan Beşiktaş Tersanesinde meydana geldi. Bakım ve boya yapmak için insan kaldırma platformuna binen 2 işçinin bulunduğu sepet, henüz bilinmeyen nedenle metrelerce yükseklikten düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Doğanay Kurt ve Mehmet Kesik'e olay yerinde dakikalarca kalp masajı yaptı. Talihsiz işçiler, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

        İşçilerin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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