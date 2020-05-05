Yalova'da kumar oynanan evdeki 5 kişiye para cezası

AA

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin 500 Evler Mahallesi'nde bir dairede kumar oynandığı bilgisi üzerine savcılıktan alınan izinle bu adrese gitti.Jandarma, evde oyun masası konulduğunu ve 4 kişinin kumar oynadığını, içeridekilerin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sosyal mesafe kurallarına uymadığını tespit etti.Evde bulunan T.K, B.B, M.B, Ö.B. ve A.B. hakkında işlem başlatan ekipler, bu kişilere toplam 20 bin 650 lira para cezası kesti.Ev sahibi A.B. hakkında ayrıca "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.