Meteoroloji uyarısının ardından Yalova da sağanak yağmura teslim oldu. İHA'nın haberine göre; Yalova’da gece geç vakitlerde başlayan kuvvetli sağanak yağış sonrasında cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

Şehir merkezinde bulunan İstanbul, Fatih, Cumhuriyet caddesi ve Dörtyol mevkiinde bulunan birçok ev ve iş yerini su bastı. İş yerlerini su basan esnaflar caddelere araçların girmemesi için çaba sarf etti.

İş yerlerini temizlemeye çalışan vatandaşlar ise bugüne kadar böyle bir yağış görmediklerini belirtti. Yaklaşık 1 saat süren yağış sonrasında yüzlerce ev ve iş yerine su basarken bölgede maddi zarar meydana geldi.

Yalova Belediyesi itfaiyesi ise gelen ihbarlara yetişmekte zorlandı.

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