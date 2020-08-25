Yalova'da silah ve uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Asayiş şubelerine bağlı ekipler, meskun mahalde silahla ateş etme olaylarının önlenmesi ve uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyon başlattı.Bağlarbaşı Mahallesi'nde 10 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 91,64 gram sentetik uyuşturucu, 3 tabanca ve 3 av tüfeği ile bu silahlara ait 31 fişek ele geçirildi.Gözaltına alınan A.F, O.P, A.A, Ş.A, C.C, S.C, Ö.B, O.T, Ü.I, U.E. ve D.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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