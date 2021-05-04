Vatandaşların kısıtlama öncesinde yoğunluk oluşturduğu sahil kesimler ile ana cadde ve sokaklar boş kaldı.İl genelinde kısıtlama ile ilgili tedbir alan güvenlik güçleri, özellikle araç ve yayalar üzerinde denetimlerini sürdürdü.Kısıtlamada muaf olmadığı halde dışarı çıkanlara yönelik işlem başlatan ekipler, açık olan iş yerlerini de izinler konusunda inceledi.Ekipler, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı ile Araştırma Kavşağında oluşturulan uygulama noktalarında da denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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