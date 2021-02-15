Yalova'da yolların kar ve tipiden kapanmaması için çalışmalar sürüyor

AA

İl Özel İdaresine bağlı 25 kişiden oluşan 7 karla mücadele ekibi, kar kalınlığının 70 santimetreye ulaştığı bölgelerde görevlerine devam ediyor.

Yalova-Bursa kara yolundan Sugören ve Güneyköy köylerine ulaşım sağlanan yollarda çalışan ekipler, araçlarıyla mahsur kalan vatandaşlara da yardımcı oluyor.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekibinde 36 yıldır görevini sürdüren Recep Eski, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 gündür aralıksız çalıştıklarını anlattı.

Ellerinden geldiğince köy yollarını açık tutmaya çalıştıklarını belirten Eski, "Görevim süresince böyle etkili 4 veya 5 kış gördüm. En etkili olanının bu dönem olduğunu söyleyebilirim. Dün gece çok muazzam bir kar yağışı ve tipi oldu. Gözümüzü açamıyorduk. Bir taraftan iş makinesin camını silerken bir taraftan da yolu açmaya çalıştık." dedi.

Eski, son yağışlar nedeniyle kapalı köy yolunun bulunmadığını sözlerine ekledi.