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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Yalova, gemi ve yat ihracatında ilk sıraya yerleşti - İş-Yaşam Haberleri

        Yalova, gemi ve yat ihracatında ilk sıraya yerleşti

        Gemi, yat ve hizmetleri sektöründe ihracatını 2023'te önceki yıla göre yüzde 76,7 artıran Yalova, bu alanda en fazla dış satım yapan iller arasında ilk sıraya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 12:09 Güncelleme: 11.01.2024 - 12:09
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        Yalova, gemi ve yat ihracatında ilk sıraya yerleşti
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        Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, Türkiye'nin 2023 yılındaki gemi ve yat sektörü ihracatı, 2022'ye kıyasla yaklaşık yüzde 33,6 artarak 1 milyar 453 milyon 63 bin dolardan 1 milyar 940 milyon 979 bin dolara ulaştı.

        Yalova, gemi, yat ve hizmetleri sektöründeki ihracatını 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 76,7 yükselişle 415 milyon 61 bin dolardan 733 milyon 323 bin dolara çıkardı. İlin sektörün toplam ihracatından aldığı pay ise yüzde 37,78 olarak gerçekleşti.

        Sektörde en fazla ihracat yapan ikinci il olan İstanbul'un 2022'de 731 milyon 45 bin dolar seviyesindeki dış satımı, 2023'te yüzde 2,7 düşüşle 711 milyon 271 bin dolara geriledi.

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        Geçen yıl, 2022'ye göre yüzde 101 artış kaydeden İzmir'in sektördeki ihracatı da 129 milyon 143 bin dolardan 260 milyon 215 bin dolara geldi.

        Bursa, 2023'te yüzde 68 artış ve 97 milyon 621 bin dolarla 4'üncü, Kocaeli ise yüzde 51,9 yükseliş ve 59 milyon 168 bin dolarla 5'inci oldu.

        Geçen yıl 130'dan fazla pazara gemi ve yat ihracatı gerçekleştirildi.

        NORVEÇ İLK SIRADA

        2023'te en fazla dış satım, Norveç'e yapıldı. Bu ülkeye geçen yıl ihracat, 2022'ye göre yüzde 83 yükselişle 288 milyon 246 bin dolardan 527 milyon 339 bin dolara taşındı.

        Bu ülkeyi yüzde 210 artışla takip eden Malta'ya gemi ve yat dış satımı ise 69 milyon 207 bin dolardan 215 milyon 54 bin dolara ulaştı.

        Yunanistan sektörde geçen yıl yüzde 347 artış ve 156 milyon 447 bin dolarla en fazla ihracat yapılan üçüncü ülke oldu.

        2023'te gemi ve yat ihracatında Kanada'ya rekor artış yaşandı. Bir önceki yıl 6 milyon 354 bin dolar gemi ve yat ihracatı yapılan Kanada'ya yüzde 2 bin 124 artışla 2023'te 141 milyon 337 bin dolarlık dış satıma imza atıldı.

        Kanada'yı yüzde 122 yükseliş ve 122 milyon 559 bin dolarla Faroe Adaları, yüzde 124 artış ve 121 milyon 328 bin dolarla İtalya, yüzde 39 yükseliş ve 106 milyon 598 bin dolarla Marşal Adaları izledi.

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