Yalova Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Yalova Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonuçları

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber Yalova başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Yalova Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Yalova seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Yalova Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Yalova Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İl genelinde yüzde 90.86 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:53 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 95.1 oldu. Yalova Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 79.247 oyla yüzde 47.62 - Kemal Kılıçdaroğlu: 75.570 oyla yüzde 45.41 - Sinan Oğan: 10.416 oyla yüzde 6.26 - Muharrem İnce: 1.186 oyla yüzde 0.71 oy aldı.



Yalova 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;



Yalova Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 88.50 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:53 itibarıyla yüzde 67.9 oranında açıldı. 2023 Yalova milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 55.819 oyla yüzde 47.34 - Millet İttifakı: 45.742 oyla yüzde 38.8 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 7.471 oyla yüzde 6.33 - Ata İttifakı: 2.235 oyla yüzde 1.9 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 145 oyla yüzde 0.12 aldı. Saat 21:53 itibarıyla 2023 Yalova milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:

