Beylik tabancasıyla intihara kalkışan Armutlu Kaymakamı, ağır yaralandı

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Özgür YILDIZ/YALOVA, (DHA)YALOVA´nın Armutlu İlçe Kaymakamı Alparslan Kılıç (45), evinde beylik tabancasıyla intihara kalkıştı. Ağır yaralanan Kılıç hastanede tedaviye alındı.

Olay, sabah saatlerinde Armutlu ilçesinde meydana geldi. 2021 yılının eylül ayında Armutlu Kaymakamı olarak atanan 2 çocuk babası Alparslan Kılıç´ın evdeki odasından silah sesi geldi. Odaya giren eşi, Kılıç'ı elinde tabanca ile başından vurulmuş halde görüp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kılıç, Yalova Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Kılıç, yapılan ameliyatına ardından yoğun bakımda tedaviye alındı.

Kılıç´ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez Özgür YILDIZ

2022-11-06 15:38:53



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