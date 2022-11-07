İntihara kalkışan Armutlu Kaymakamı Kılıç'ın durumu iyiye gidiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İntihara kalkışan Armutlu Kaymakamı Kılıç'ın durumu iyiye gidiyor

DHA

İntihara kalkışan Armutlu Kaymakamı Kılıç'ın durumu iyiye gidiyor


Özgür YILDIZ/YALOVA, (DHA)YALOVA´da, evinde beylik tabancasıyla intihara kalkışan Armutlu İlçe Kaymakamı Alparslan Kılıç´ın (45), hastanedeki tedavisi sürüyor. Kılıç´ın sağlık durumuna ilişkin Vali Muammer Erol, "Aldığımız bilgiler doğrultusunda başarılı geçen bir müdahale sonrasında, olay anından bugüne sağlık durumu daha iyiye gidiyor diyebiliriz" dedi.
Olay, dün saat 10.00 sıralarında Armutlu ilçesinde meydana geldi. Eylül 2021´de Armutlu Kaymakamı olarak atanan 2 çocuk babası Alparslan Kılıç´ın evdeki odasından silah sesi geldi. Odaya giren eşi, Kılıç'ı elinde tabanca ile başından vurulmuş halde görüp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kılıç, Yalova Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Kılıç, yapılan ameliyatına ardından yoğun bakımda tedaviye alındı.
AMELİYATI 2 SAAT 50 DAKİKA SÜRDÜ
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Vali Muammer Erol, Kaymakam Kılıç´ın sağlık durumu ile ilgili DHA Muhabirine açıklamada bulundu. Vali Erol, Kaymakam Alparslan Kılıç´ın saat 10.13´te 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Yalova Devlet Hastanesi´ne getirildiğini belirterek, şunları söyledi:
"Geldiğinde kafatasında ateşli silah yaralanmasından mütevellit yarası mevcuttu. Biz üzücü haberi alır almaz, hastanede sağlık ekiplerimiz tarafından önceden hazırlanmış olan ameliyathane hazır bekletildi. Gerekli tetkikler yapıldıktan sonra ameliyata alındı. Alparslan Kılıç kardeşimiz, yaklaşık 2 saat 50 dakika süren ameliyatından sonra, saat 13.44´te yoğun bakıma alındı. Aldığımız bilgiler doğrultusunda başarılı geçen bir müdahale sonrasında, olay anından bugüne sağlık durumu daha iyiye gidiyor, diyebiliriz. Sağlık durumunu anbean takip ediyoruz. Kendisine ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Yalova / Merkez Özgür YILDIZ
2022-11-07 15:37:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yalova'da kumar operasyonunda 11 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Yalova'da kumar operasyonunda 11 kişi yakalandı
Yalova'daki aralarında husumet bulunan aileler barıştırıldı
YEREL HABERLER Yalova'daki aralarında husumet bulunan aileler ...
Beylik tabancasıyla intihara kalkışan Armutlu Kaymakamı, ağır yaralandı
YEREL HABERLER Beylik tabancasıyla intihara kalkışan Armutlu ...
Armutlu Kaymakamı Alparslan Kılıç, evinde silahla yaralanmış halde bulundu
YEREL HABERLER Armutlu Kaymakamı Alparslan Kılıç, evinde silahla ...
(Görüntülü) BAKAN BOZDAĞ HAMBURGERLER SİYASETÇİYE GÜÇ VERMEZ
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN BOZDAĞ HAMBURGERLER SİYASETÇİYE GÜÇ ...
Bakan Bozdağ: Hamburgerler siyasetçiye güç vermez
YEREL HABERLER Bakan Bozdağ: Hamburgerler siyasetçiye güç vermez
(Görüntülü) ADALET BAKANI BOZDAĞ AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI İL DANIŞMA KURULU&#039;NA KATILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ADALET BAKANI BOZDAĞ AK PARTİ İL ...
(Görüntülü) ADALET BAKANI BOZDAĞ AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI İL DANIŞMA KURULU&#039;NA KATILDI-2
YEREL HABERLER (Görüntülü) ADALET BAKANI BOZDAĞ AK PARTİ İL ...
Hobisi bilek güreşinde dünya ikinciliğine ulaştı
YEREL HABERLER Hobisi bilek güreşinde dünya ikinciliğine ulaştı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.