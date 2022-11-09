Yalova'da sağlık turizmine yönelik tedavi merkezi hayata geçirildi



Özgür YILDIZ/YALOVA,(DHA)-Dünyada trilyonlarca dolarlık bir potansiyele ulaşan sağlık turizmi Türkiye´de de önemli aşamalar kaydederken, bir yatırım da Yalova´da başladı. Karaderili Şirketler Grubu Yalova Terma City Oteli´nde tam donanımlı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi kurarak sağlık kompleksini hayata geçirdi.Yalova Terma City Otel tam donanımlı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi kurarak hizmet listesine sağlığı da ekledi. Otel fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi için 1500 metrekare yer ayırarak sağlık turizmi hizmetlerinin startını vermiş oldu. Yalova Valisi Muammer Erol ve il protokolünün de yoğun katılım sağladığı sağlık tesisinin açılış töreni ile fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi faaliyetlerine başladı. Terma City Aqua bu yeni akım proje ile yurt dışından yılda 200 bin hasta getirmeyi hedefliyor. 12 ay hizmet veren 2.200 yatak kapasitesi ile yurdun her köşesinden de rahatlıkla hasta kabul edebilecek tesis 150 metrekare elektroterapi odası, acil ünitesi, dört bekleme odası ve uzman Türk doktorları ile hizmete başladı."YERLİ VE YABANCI TURİSTLER İÇİN CAZİBE MERKEZİ"Yılda 50 milyar dolarlık bir potansiyel taşıyan sağlık turizmi yeni nesil otelciliğin merkezinde yer almaya başladığını ifade eden Karaderili Şirketler Grubu CEO´su Tevfik Talas, "Türkiye´nin Termal turizmi alanında son on yılda reformlar yaşadığını ve bu düzenlemeler sayesinde dünya termal turizm pazarında yükselişini sürdürüyor. Terma City yönetim kurulu olarak kurumsal firmalar ile anlaşma sağlamak için uzun zamandır temas halindeydik. Yalova Uluslararası hastaların en çok tercih ettiği illerin içerisinde yer alıyor. Sağlık turizmi için gelenlerin konaklama ile ilgili sıkıntılarını da ortadan kaldırmayı planlamak amaçlı düşünülen projeyle Terma City Aqua & fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi, cazip fiyatlı lüks konaklama seçenekleri ve termal suyun gücü ile birleşerek yerli ve yabancı turistler için cazibe merkezi olacağını ön görüyoruz" dedi.DHA-Sağlık Türkiye-Yalova / Merkez Özgür YILDIZ/YALOVA,(DHA)-

2022-11-09 12:07:04



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