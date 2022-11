Bakan Yanık: Muhalefetin sıraladığı vaatlerden hayata geçirmediğimiz tek başlık yok

Hasan BOZBEYÖzgür YILDIZ/ YALOVA, (DHA)AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Son zamanlarda, özellikle seçim yaklaştıkça muhalefet partilerinden ardı ardına sosyal hizmet ve sosyal yardım alanında da öneriler gelmeye başladı. Sıralanan vaatler arasında hakikaten bugüne kadar bizim hayata geçirmediğimiz, bizim icra etmediğimiz tek bir başlık yok. Yeni keşfedilmiş gibi anlatılan modeller, son 20 yıldır bizim uyguladığımız hizmetler" dedi.

Yalova´da düzenlenen '2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' toplantısına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, AK Parti Kocaeli milletvekilleri İlyas Şeker, Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman, Emine Zeybek, Sami Çakır, AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık ile MKYK üyeleri Büşra Paker, Mehmet Umur, Melek Şimşek ve Sunay Karamık ile çok sayıda partili katıldı. AK Parti iktidarı döneminde ulaşım, mimari, sağlık, eğitim, teknoloji ve sanayide büyük projeler ve dev eserlerin hayata geçirildiğini söyleyen Bakan Yanık, "Bütün bunların her birisi bugün çok kanıksandı. `Zaten böyleydi´ diye sanki düşündüğümüz hizmetlerin her birisinin altında AK Parti'nin imzası var. AK Parti belediyeciliğinin imzası var. AK Parti iktidarlarının imzası var. Milletimizi az gelişmiş bir ülke standardından alıp bugün dünyanın çok gelişmiş ülkeleriyle yarış eden, aşık atan bir seviyeye getirmiş olmanın mutluluğunu, gururunu, gönül rahatlığını, gönül ferahlığını yaşayan bir siyasi iradeyiz ve böyle olmaya da inşallah devam edeceğiz" dedi.

`SOSYAL HİZMETTE DEVRİMLERE İMZA ATTIK´

AK Parti iktidarının sadece eserleriyle değil insana yatırım ile de fark yarattığını söyleyen Bakan Yanık, "Bu öyle kuru kuruya bir kalkınma değil. Aynı zamanda insana yatırımın da fark yarattığı bir dönem oldu. Son 20 yıl insanı eşrefi mahlukat bilen bir anlayışla yoğruldu. Kadın, çocuk, engelli, yaşlı toplumun tüm kesimleri için sosyal hizmet alanında da devrimlere imza attığımız bir dönem oldu. Aile kurumunun güçlenmesi için özellikle özel çalışmalar yürüttüğümüz bir süreci geride bıraktık ve önümüzdeki süreçte de buna böylece devam edeceğiz. Güçlü bireylerin güçlü aileleri, güçlü ailelerin güçlü toplumları oluşturacağından hareketle 85 milyon için müreffeh bir Türkiye inşa etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

`20 YILA 100 YILLIK HİZMET SIĞDIRDIK'

Muhalefet partilerini de eleştiren Bakan Yanık, "Son dönemlerde ilginç ve hepimizi şaşırtan gelişmeler de yaşanmadı değil. Son zamanlarda özellikle seçim yaklaştıkça muhalefet partilerinden ardı ardına sosyal hizmet ve sosyal yardım alanında da öneriler gelmeye başladı. Biz de her seferinde diyoruz ki bu çalışmayı biz şu kadar yıldır yapıyoruz. Efendim bu kadar yıldır devam eden bir çalışma veyahut zaten bu çalışmanın şöyle bir format altında icra edilmiş hali var, diyoruz. Sıralanan vaatler arasında hakikaten bugüne kadar bizim hayata geçirmediğimiz, bizim icra etmediğimiz tek bir başlık yok arkadaşlar. Her birisi AK Parti iktidarlarının farklı dönemlerinde hayata geçirilmiş, icra edilen ve halihazırda vatandaşımızın hizmetine sunduğumuz başlıklar. Yeni keşfedilmiş gibi anlatılan modeller, son 20 yıldır bizim uyguladığımız hizmetler. AK Parti hükümetleri olarak cumhuriyetimizin 80 yıllık döneminde yapılmamış hizmetleri hayata geçirdik ve gerçekten hani son zamanlarda kullandığımız bir cümle var; 20 yıla 100 yıllık hizmeti sığdırdık. Yalan değil gerçekten 20 yıla 100 yıllık hizmeti sığdırdık" dedi.

`ENGELLİLER HEP VARDI AMA SİZ GÖRMÜYORDUNUZ´

Sosyal hizmetler alanında çığır açtıklarını söyleyen Bakan Yanık, "Geçtiğimiz günlerde bütçe komisyonunda bütçe tartışmalarımız vardı. Muhalefet partisinden arkadaşlarımız geçen yıl şöyle bir şey söylemişlerdi. `İşte eskiden bu kadar engelli yoktu. Sizin zamanınızda birdenbire engelliler çoğaldı´. Bu sene de `Yapılan hizmetleri siz yapmıyorsunuz, devlet yapıyor´. Biz de onlara şunu söyledik. Ben de sizler aracılığıyla bir kere daha bu gerçeği milletimize hatırlatmak istiyorum. Milletimizin çok iyi bildiği bir gerçeğin aslında bir anlamda altını çizmek istiyorum. Bir, Türkiye'de engelli her zaman vardı fakat sokağa çıkacak, hayatın içerisine karışacak fırsatı bulamıyordu. Bizim icraatlarımız, bizim çalışmalarımız engellileri de en az engeli olmayan herhangi bir vatandaş kadar hak sahibi; hayattan, istihdamdan, eğitimden, sağlık ve sosyal hizmet faaliyetlerinden yararlanma hakkına sahip birisi olarak gördüğümüz için temel hakların eşref-i mahlukat olan insanın doğuştan hakkı olduğunu kabul ettiğimiz için engellilere yönelik yaptığımız çalışmalarla engelliler hayatın içerisine karıştılar. Yok değillerdi. Hep vardılar ama siz görmüyordunuz. Biz gördük" diye konuştu.

`DEVLETİN İÇİNİ DOLDURAN SİYASİ İRADEDİR´

Sosyal hizmet alanında yapılan eleştirilere de yanıt veren Bakan Yanık, şunları kaydetti:

"'Devlet yapıyor´ diyorlar. Evet, devlet yapıyor. Gayet tabi ki ama devlet sadece bir mekanizmadır. Siyasi iradedir onun içini dolduran. Bundan 25 sene önce de bu devlet vardı ama hastane kapılarında kuyruk bekleyen vatandaşlar vardı. Değil mi? Günlerce, aylarca ilacını almayı bekleyen insanlar vardı. AK Parti belediyeciliğini hatırlayın. Sosyal belediyecilik olarak başladı. Niye? İmkanları çok olduğundan mı? Hayır. Mecbur kaldılar çünkü merkezi hükümetin yapmadığı işleri belediyelere insanlar gelerek talep ediyorlardı. Böyle başladı bu işler ve bizler bugün sosyal hizmet, sosyal yardım mantığını, 20 yıldır iktidarın en başından itibaren vatandaşımıza hizmet olarak sunuyoruz. Elhamdülillah, bugün artık bu noktada da hakikaten dünyada çok gelişmiş dediğimiz ülkelerle yarışacak hatta onları belli noktalarda geçecek ölçüde önemli hizmetler sunuyoruz. Sosyal yardımlarla alakalı en çok eleştirdikleri şey, `Kendi yandaşlarınıza yardım ediyorsunuz´ eleştirisi. Sistem o kadar şeffaf ve o kadar açık ki şu anda o eleştiriler de hayata geçirilebilir çünkü gerçekçi değil çünkü bir karşılığı yok. AK Parti iktidarları olarak 20 senede sadece hak odaklı baktık. Sadece ihtiyaç odaklı baktık. Vatandaşın kim olduğuna bakmadık. Kim olduğuna bakarken gözümüzü kapattık. İhtiyacı var mı? Yok. Sistem çok net, çok açık. Dolayısıyla bu anlamda da son derece açık hesap verebilir bir sistemi çok şükür hayata geçirdik. Biz iktidara geldiğimizde 2002 yılında 4 başlıkta sosyal yardım vardı. Bugün 50 ayrı sosyal yardım sağlıyoruz."

Toplantı sonrası Bakan Yanık ve beraberindeki heyet, valiliği ve belediyeyi ziyaret etti. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Yalova / Merkez Hasan BOZBEY-Özgür YILDIZ

2022-11-12 14:12:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.