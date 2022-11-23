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Kömürlüğün çatısında, tahtadaki deliğe sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

DHA

Kömürlüğün çatısında, tahtadaki deliğe sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı


Özgür YILDIZ/ÇİFTLİKKÖY (Yalova), (DHA)-YALOVA´nın Çiftlikköy ilçesinde bir evin kömürlüğünün çatısında, tahtadaki deliğe sıkışan yavru kedi, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Çiftlikköy ilçesi Atatürk Caddesi Çiftlik Mahallesi´ndeki bir evin kömürlüğüne giren yavru kedi, tahtaların arasına sıkıştı. Annesinin miyavlamasından şüphelenip, durumu fark eden mahalleli, kendi imkanlarıyla yavru kediyi kurtaramayınca itfaiyeden yardım istedi. Gelen ekipler, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Bir itfaiye eri, kömürlüğe girip yavru kediyi sakinleştirmeye çalışırken, bir diğeri ise kömürlüğün çatısının üzerine çıktı. Önce çatı üzerindeki kaplama söküldü. Ardından kedinin sıkıştığı tahta, testereyle kesildi. 1 saatlik çalışmayla kedi kurtarıldı. Gece boyunca kömürlüğün çatısında mahsur kalan yavru kedi, annesinin yanına koştu.
'YAPTIĞIMIZ İŞTEN ÇOK MUTLUYUZ'
Bu ayda 11 kediyi kurtardıklarını söyleyen itfaiye eri Selçuk Koşar (41), "112´den gelen ihbarla yavru kedinin tahtaya sıkıştığını öğrendik. Gerçekten çok değişik bir şekilde hayvan sıkışmıştı. Geceden beri hayvan bağırıyormuş. Fakat sabah sese bakıp yerini öğrenmişler. Gittiğimizde kedinin annesi de başında bekliyordu. Her zaman olduğu gibi gittik, yavru kediyi kurtardık. Zaten bundan biz de çok büyük keyif alıyoruz hayvanları kurtardığımız için. İtfaiye birimi olarak sadece yangın ve sel değil, hayvanların canını kurtarıyoruz. Yaptığımız işten çok mutluyuz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Yalova / Çiftlikköy Özgür YILDIZ
2022-11-23 09:47:59

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