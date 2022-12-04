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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dolandırıcılık çetesi lideri evlilik teklifine helikopterle gitmiş

DHA

Dolandırıcılık çetesi lideri evlilik teklifine helikopterle gitmiş


Özgür YILDIZ/YALOVA,(DHA)-YALOVA´da devre mülk sahiplerini, yüksek fiyatla satış vaadiyle dolandıran 26 şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Çete lideri olduğu değerlendirilen Ramazan T.'nin helikopter ile gittiği Çırağan Sarayı'nda kız arkadaşına evlenme teklif ettiği ortaya çıktı.
Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, devre mülk sahiplerini, yüksek fiyatla satış vaadiyle dolandırdıkları öne sürülen çete üyelerini yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından çete üyelerinin çok sayıda kişiye devre mülk satışı yapabilme adına kredi çektirdiği ve bu paralara el koyduğu belirlendi. Harekete geçen ekipler, cuma günü düzenlenen operasyonla 26 çete üyesini yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
Gözaltına alınanlardan çete lideri olduğu değerlendirilen Ramazan T.´nin sosyal medya hesaplarından paylaştığı görsellerdeki lüks yaşamı dikkat çekti. Kız arkadaşıyla helikoptere binen Ramazan T.´nin Çırağan Sarayı´nda da evlilik teklif ettiği görüldü. Ramazan T.´nin mizansen olarak gözaltına alındığı ve gece kulübünde dans ettiği videoları da sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez Özgür YILDIZ
2022-12-04 11:54:28

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