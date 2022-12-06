Devre mülk dolandırıcılığında 26 şüpheli adliyede (2)

Kabızlığa reçetesiz çözüm! Hemoroide, hazımsızlığa birebir: Kilo vermek için en büyük destekçi!

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



3 TUTUKLAMA

Yalova´da, devre mülk sahipleri ile irtibata geçtikten sonra 'yüksek kazanç' vaadiyle kandırıp, ofislerine gelenlerin mobil bankacılık uygulaması üzerinden kredi çekerek dolandırıcılık yapan şüphelilerden Ramazan Taburlu (30), Mustafa Erdem (30) ile Mehmet Zemin Gökçe (32) tutuklandı. A.A., F.Y., O.Ç., M.Y., C.K.B., D.B.Ö., E.Y.E., A.K., B.K.B., N.Y., S.B., B.D., M.D., F.M.Ş., R.D., R.C., B.S., S.K., M.Y.T., C.A., H.S.V. ile Ş.T.B. adli kontrolle serbest kalırken, 1 şüpheli ise emniyetteki ifadesinin ardından salıverildi.

Öte yandan suç örgütünün kurduğu emlak şirketinin, Yalova Ticaret Odası´nda Mehmet Zemin Gökçe üzerine kayıtlı olduğu öğrenildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez Özgür YILDIZ

2022-12-06 16:50:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.