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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Devre mülk dolandırıcılığında tutuklu sayısı 8'e çıktı

DHA

Devre mülk dolandırıcılığında tutuklu sayısı 8'e çıktı


Özgür YILDIZ/YALOVA, (DHA)YALOVA'da yürütülen devre mülk dolandırıcılığı soruşturmasında kapsamında adli kontrol şartıyla bırakılan 7 şüpheli, yeniden gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i tutuklandı, 2'si yine adli kontrol şartıyla salıverildi. Tutuklanan şüpheli sayısı toplamda 8'e yükseldi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, devre mülk sahipleri ile irtibata geçip, 'yüksek kazanç' vaadi ile kandırıp, ofislerine gelen kişilerin mobil bankacılık uygulamasını kullanarak kredi çeken, ardından bunları başka hesaplara aktararak dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından polis, 1 Aralık'ta operasyonla 26 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 32 cep telefonu, 37 sim kart, 5 flash bellek, 1 hafıza kartı, 3 laptop, 1 tablet, 2 pos makinesi, mağdurlara ait çok sayıda tapu senedi, ikiz sözleşme, noter belgeleri, 6 tabanca, 14 mermi, 1 av tüfeği ve 25 fişek ele geçirildi.
EMLAK FİRMASI KURMUŞLAR
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; soruşturma aşamasında 64 mağdura ulaşıldığı, örgütün bu kişileri 9 milyon TL dolandırıldığının tespit edildiği kaydedildi. Genişletilerek yürütülen soruşturma kapsamında, suç örgütü liderinin örgüt üyesi bir kişi üzerinden emlak firması kurduğu belirlendi. Bu firma aracılığıyla dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şüphelilerin, mağdurlardan elde ettikleri gelirleri paylaştığı da aktarıldı.
MOTİVASYON İÇİN LÜKS YATLARDA EĞLENCE
Örgüt üyelerinin motivasyonunu arttırmak için lüks yatlarda eğlence tertip edildiği ve örgütün Ankara'dan Yalova'ya getirilen ve çok sayıda suç kaydı bulunan bir grup tarafından korunduğu da belirtildi. Açıklamada, mağdurların çoğunun emekli ve yaşlı insanlar olduğu kaydedildi.
Gözaltına alınanlar arasında bulunan ve çete lideri olduğu değerlendirilen Ramazan Taburlu'nun (30) sosyal medya hesaplarından paylaştığı görsellerdeki lüks yaşamı dikkat çekti. Kız arkadaşıyla helikoptere binen Taburlu'nun Çırağan Sarayı'nda da evlilik teklif ettiği görüldü. Taburlu'nun mizansen olarak gözaltına alındığı ve gece kulübünde dans ettiği videoları da sosyal medya hesabından paylaştığı tespit edildi.
İTİRAZ SONRASI 5 TUTUKLAMA
Emniyetteki işlemleri tamamlanıp, adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ramazan Taburlu, Mustafa Erdem (30) ile Mehmet Zemin Gökçe (32) tutuklandı; 25 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüpheli de emniyetteki ifadesinin ardından salıverildi. Soruşturmayı yürüten savcının itirazı sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 7 şüpheli, dün yeniden gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i tutuklandı, 2'si yine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez Özgür YILDIZ
2022-12-08 13:42:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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