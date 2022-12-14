Kapsüller halindeki 1,5 kilo reçine esrarı yutarak Fas´tan Türkiye´ye getirdi, kokusu ele verdi (2)

TUTUKLANDI
Yalova'da düzenlenen operasyonda, Fas'tan Türkiye'ye getirmek için 194 kapsül halinde yuttuğu 1,5 kilo reçine esrarla yakalanan Faslı Zahr Zıani, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Özgür YILDIZ/ YALOVA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez Özgür YILDIZ
2022-12-14 15:35:17
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